

Samsung Gear S3 Classic isimli akıllı saat yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Saatin onay aldığı bilgisi an itibariyle teknoloji gündeminde. İşte detaylar.







Geçtiğimiz yıl IFA 2015'te duyurulan Samsung Gear S2 isimli saatin başarısını devam ettirmek isteyen Samsung, kolları sıvamış durumda. Tizen işletim sistemli Gear S2, gerek performansı gerekse pil ömrü gibi konularda Android Wear'ı aratmaması sebebiyle yıl boyunca tercih edilen bir ürün olmuştu. Ülkemizde de satışta olan bu saat şimdi yenileniyor.



Güney Kore merkezli şirket, giyilebilir teknoloji konusunda ataklarına devam ediyor. Akıllı telefon pazarındaki başarısını akıllı saat konusunda da sürdüren Samsung, Gear S3'ün müjdesini dolaylı yollardan verdi. İlgili ekran görüntüsüne aşağıdan ulaşabilirsiniz.



Kendi ülkesi Güney Kore'de Samsung Gear S3 Classic isminin ticari haklarını alan firma, bu aşamada basından kaçamadı. İsim hakkı için geçtiğimiz hafta başvuran Samsung, önümüzdeki haftalarda bu yeni saatiyle karşımıza çıkacak.



2 – 7 Eylül tarihleri arasında Berlin'de düzenlenecek olan IFA 2016'da duyurulması beklenen saatin teknik özellikleri henüz belli değil. Tasarım ne ölçüde değişecek, eklenecek yeni özellikler neler olacak ve yine Tizen işletim sistemi mi kullanılacak gibi soruların cevaplarını Eylül ayının ilk haftasında öğreneceğiz. Detaylar şimdilik bu kadar.



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