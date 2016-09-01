Bu hafta içerisinde duyurulması beklenen Samsung Gear S3 akıllı saate ait olduğu iddia edilen fotoğraflar basına sızdı. İşte o fotoğraflar.



Bu hafta içerisinde duyurulması beklenen Samsung Gear S3 akıllı saate ait olduğu iddia edilen fotoğraflar basına sızdı. İşte o fotoğraflar.



Geçtiğimiz yıl IFA 2015'te duyurulan Samsung Gear S2 modelinden son bu yıl, akıllı saatin yenilenmesi bekleniyor. Bu hafta içerisinde başlayacak olan IFA 2016'da duyurulacağı düşünülen Samsung Gear S3 modeli bakın nasıl basına sızdı.



Samsung Gear S3 fotoğrafı karşınızda!



Haberimizin içerisinde basına sızan fotoğrafları görebilirsiniz. Samsung'a en yakın haber kaynaklarından biri olan SamMobile tarafından yayınlanan fotoğrafların çıkış noktası, aslında bir koruma camı üreticisine ait.



Walmart'ta yayınlanan yeni bir ekran koruma camı, Samsung'un yeni akıllı saatini işaret ediyor. Çünkü koruma camı, Samsung Gear S3 için tasarlanmış. Tıpkı akıllı telefonlarda kullanılan ve “kırılmaz cam” olarak satılan bu ürünler, akıllı saatler için de üretiliyor.



Koruma camı ile ilgili olarak aslında söylenebilecek pek fazla bir detay bulunmuyor. Gear S3'ün tasarımı, geçtiğimiz yıl duyurulan modeli takip edecek şekilde yuvarlak bir ekranla dikkat çekiyor. Koruma camı da tam olarak saatin ekranını kaplıyor ve bu sayede çiziklere, darbelere karşı koruma vaad ediyor.



Berlin'de düzenlenecek olan IFA 2016, 1 Eylül tarihinde başlayacak. Samsung'un IFA 2016 kapsamında yeni akıllı saatini duyurması bekleniyor. Cihazın üç farklı versiyonu bekleniyor. Bunlar Gear S3 Classic, Gear S3 Frontier ve Gear S3 Explorer şeklinde. Detayları aktarmaya devam edeceğiz.



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