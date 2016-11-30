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samsung gear s3 fiyatı belli oldu

SAMSUNG GEAR S3 FİYATI BELLİ OLDU

Samsung'un favoriler arasına şimdiden girmiş yeni akıllı saati Samsung Gear S3 , vitrinlerine çıktı. Gear S3 fiyatı bu haberimizde.

Tarih : 30 Kasım 2016, 11:20
Puan Ver : Samsung Gear S3 Fiyatı Belli Oldu(7/10)6


Samsung'un favoriler arasına şimdiden girmiş yeni akıllı saati Samsung Gear S3 , vitrinlerine çıktı. Gear S3 fiyatı bu haberimizde.



Samsung'un uzun süredir beklenen yeni akıllı saati Samsung Gear S3 'ün büyük beğeni toplayan modelleri Classic ve Frontier, e-ticaret platformu n11.com'da satışa sunuldu. Gear S3 fiyatı 1.299 TL'den n11.com'da satışa sunulan iki model, minimalist tasarımlarıyla dikkat çekerken, donanım özellikleriyle de kullanıcıların gönlünü fethediyor.



1.3 inç büyüklüğünde 360×360 piksel çözünürlük sunan ve Gorilla Glass SR+ koruma teknolojisine sahip olan ekranın yer aldığı Gear S3 ikilisi, gücünü 1 GHz hızında çalışan çift çekirdekli işlemciden alıyor. S3 Frontier modelinde Wi-Fi ve Bluetooth'un yanı sıra, opsiyonel olarak LTE bağlantı seçeneği sunuluyor. 380 mAh bataryası bulunan ikili, IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor. Hoparlör, yükseklikölçer, barometre, nabız ölçer, adım ölçer, NFC gibi özellikler saatte entegre olarak yer alıyor. CNN, Uber, Yelp, BMW gibi pek çok markanın destek verdiği on bin civarında Tizen uygulamasının indirilebilir olduğu model, batarya yüzde 5 altına indiği zaman sadece saati gösteren bir moda geçiyor.



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