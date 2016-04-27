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samsung gear s3 bu yıl bitmeden çıkacak

SAMSUNG GEAR S3 BU YIL BİTMEDEN ÇIKACAK

Samsung'un yeni akıllı saati Samsung Gear S3 bu yıl bitmeden satışa çıkmış olacak. Akıllı saatin Eylül ayında düzenlenecek IFA 2016'da tanıtılması bekleniyor.

Tarih : 27 Nisan 2016, 09:56
Puan Ver : Samsung Gear S3 Bu Yıl Bitmeden Çıkacak(8/10)5


Samsung'un yeni akıllı saati Samsung Gear S3 bu yıl bitmeden satışa çıkmış olacak. Akıllı saatin Eylül ayında düzenlenecek IFA 2016'da tanıtılması bekleniyor.



Samsung'un geçtiğimiz yıl çıkardığı akıllı saati Samsung Gear S2 piyasaki en iyi akıllı saatler arasında yer alıyor. Ancak Samsung bir sonraki akıllı saati ile çıtayı daha da yükseltmeye hazırlanıyor. Bir süredir gündemde olan bu yeni akıllı saat hakkında çıkan yeni bilgiler, Samsung Gear S3 olarak bilinen bu cihazın yıl sonuna kadar raflardaki yerini alacağını gösteriyor.



Samsung'un merakla beklenen yeni akıllı saatini Eylül ayında Berlin'de düzenlenecek IFA 2016'da resmen tanıtması ve kısa süre sonra da satışa çıkaracağı söyleniyor. Gear S2'de olduğu gibi Samsung Gear S3'ün de bir premium versiyonu satışa çıkacak. Bu premium versiyonun ise 2017 yılının ilk çeyreğinde satışa çıkacağı söyleniyor. Samsung'un yeni akıllı saati için Samsung ile birlikte çalışan De Grisogno şirketinden gelen açıklamalar, Gear S3'ün IFA 2016'daki çıkışına hazır olacağını gösteriyor. IFA 2016, 2-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.



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