Samsung Gear S2 ve Gear Fit 2 için iOS desteği çok yakında gelecek. Beta testlerinin başladığı bilgisi paylaşıldı.



Akıllı saat tarafında en popüler ürünlerden biri olan Samsung Gear S2, akıllı bileklik Gear Fit 2 ile birlikte artık iPhone desteğine kavuşuyor. Samsung, 2016 yılının başında verdiği sözü tutacak.



Geçtiğimiz yıl IFA 2015'te duyurulan Samsung Gear S2 akıllı saat, Tizen işletim sistemi ve uzun pil ömrüyle en dikkat çeken akıllı saatlerden biri olmuştu. Cihaz, pil ömrü konusunda en başarılı alternatiflerden biri. Ancak sadece Android kullanıcılarına hitap ediyor. iOS kullanıcıları bu akıllı saati iPhone ile eşleştiremiyor.



Bu durum artık değişiyor. Apple ekosistemi için Samsung Gear mobil uygulaması test edilmeye başlandı. Uygulamanın Eylül ayı içerisinde resmi olarak App Store'da yayınlanması bekleniyor. Uygulama hem Gear S2 hem de Gear Fit 2 cihazlarını destekleyecek.



Uygulamanın Eylül ayında yayınlanacak olması akıllara aynı zamanda bir soru işareti de getiriyor. Önümüzdeki ay düzenlenecek olan IFA 2016'da Samsung tarafından yeni bir akıllı saat bekleniyor. Gear S3 olarak beklenen akıllı saat ile birlikte Gear mobil uygulaması da duyurulabilir. Samsung'un IFA 2016 etkinliği 1 Eylül tarihinde başlayacak. Yani süreç oldukça yakın görünüyor.