

Samsung'un yeni geliştirdiği Gear Icon X adlı Bluetooth kulaklık, tamamen kablosuz olma özelliği, MP3 fonksiyonu ve Fitnes uygulamalarını çalıştırması ile fark yaratıyor.



Samsung, yep yeni bir Bluetooth kulaklık ile karşımıza çıktı. İlk bakışta Bragi'nin The Dash ürününe andıran Samsung Gear Icon X, birçok ek özellikler üzerinde barındırması ile kendisini farklılaştırmak istiyor. Bunu da çok iyi beceriyor. Ürüne yakından baktığımızda sağ ve sol kulağa uyumlu iki kulaklık görüyoruz. Bu kulaklıkların en önemli özelliği birbirleri ile bir kablo yardımı ile bağlı olmamaları. Yanı bağımsız çalışmaları. Bu esasında çok önemli bir özellik. Çünkü benzer ürünler birbirleri ile kablo olarak bağlılar. Bu sayede müzik keyfinde herhangi bir aksaklık yaşanmıyor. Samsung, bu tarz ürünlerde olan bu sorunu çözmüş olmalı ki kulaklıkları birbirinden ayırdı. İyi de oldu.



Kulaklıkları kutusundan çıkarttığınızda sol ve sağ kulak için olan kulaklıkları çıkartıp takmanız yeterli. Bluetooth yardımı ile anında bağlantı sağlanıyor ve kullanıcıyı müzik keyfini kesintisiz yaşayabiliyor. Yaptığımız denemelerde kulaklıkların kulağa çok iyi oturduğunu gördük. Samsung, kutunun içinde kulaklığa takılan farklı boyutlarda silikon başlık vermesi iyi düşünülmüş olduğunu söylemeliyiz. Bununla birlikte kulaklıkların oldukça hafif olması da çok önemli bir avantaj.



Bu özellikle sporcuları sevindiren bir özellik. Örneğin koşucular kulağa çok iyi oturan ve 6.3 gr ağırlığında olan bu kulaklık sayesinde fazlasıyla rahat edecekler. Koşarken ellerin cep telefonlarına gitmeyeceğini düşünüyoruz. Nedeni de, Samsung Gear IconX'in aynı zamanda bir MP3 oynatıcısı olması. 4 GByte hafızalı olan bu ürün yaklaşık 1000 şarkıyı kayıt edebiliyor. Dolaysıyla müzik dinlemek için bir akıllı telefona ihtiyaç duymuyor olmanız önemli bir artı. Bu özelliğin diğer bir artısı, dahili hafızadan müzik dinlerken pil tüketiminin daha az olması.



Samsung Gear Icon X, yaklaşık 1 saat içinde pili tüketiyor. Antrenman sırasında bu değer çok düşük olduğu bir gerçek. Beraberinde gelen saklama kutusu aynı zamanda kulaklıkları şarj edebiliyor. Dolaysıyla pil bittiğinde ürünleri bu kutuya koyup şarj edebiliyorsunuz.



Unutmadan söyleyelim. Samsung Gear Icon X'in Bluetooth bağlantısı geniş bir etki alanına sahip. Bu ürün spor salonunda engel tanımıyor. Çekim gücü gerçekten çok başarılı.



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