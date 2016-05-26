

Samsung'un yeni fitness takip cihazından yeni görüntüler sızdırıldı. Gear Fit 2 adını taşıyan bu akıllı bilekliğin Haziran ayında satışa çıkması bekleniyor.



Samsung'un yeni akıllı bilekliği Gear Fit 2'yi Haziran ayında resmen tanıtacağı ve piyasaya süreceği bir süredir. Akıllı bilekliğin çıkışı yaklaştıkça cihaz hakkında yeni detaylar ve görüntüler de ortaya çıkmaya başlıyor. Gear Fit 2 ile ilgili sızıntıları dün bir yenisi daha eklendi. Fit 2'nin tasarımını ve çeşitli özelliklerini gösteren yeni görüntüler internete sızdırıldı.



2014 yılında çıkan Gear Fit'in devamı olan Fit 2, bir fitness takip cihazı. Gear Fit; AMOLED ekran, kalp atışı monitörü ve suya karşı dayanıklılık gibi özelliklerle gelmişti. Fit 2'de de bu özelliklerin hepsini bulunması bekleniyor. Ayrıca yeni akıllı bileklikle depolama alanının 4GB'a çıkartılacağı söyleniyor. 1.84 inçlik ekran boyutunda ise herhangi bir değişiklik olmayacağı gelen bilgiler arasında. Cihazın tam olarak hangi özelliklere sahip olduğu, Haziran ayında tanıtılması ile birlikte kesinleşmiş olacak.



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