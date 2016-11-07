GPS, nabız ölçer ve kavisli süper AMOLED ekran. Akıllı bileklik ve Fitnes Bandı ürünleri ile kendisini farklılaştıran Samsung Gear Fit 2 inceleme altında.



GPS, nabız ölçer ve kavisli süper AMOLED ekran. Akıllı bileklik ve Fitnes Bandı ürünleri ile kendisini farklılaştıran Samsung Gear Fit 2 inceleme altında.



Samsung, Gear Fit'in ikinci sürümü ile karşımıza çıktı. Akıllı bileklik, akıllı saat ve bir Fitness Bandı karışımı olan bu Samsung Gear Fit 2, sıra dışı ergonomisi ve zengin donanım birleşenleri ile tüm ilgiyi üzerine çekmeyi başarıyor. Öyle ki gün içinde attığınız adımlardan tutun, yaktığınız kalorileri ve nabız ölçmenin yanı sıra, müzik oynatma modu, cep telefona gelen bildirimleri alma ve cevaplama özelliği ile uyku kalitenizi ölçme gibi fonksiyonlarla birlikte geliyor.



Samsung Gear Fit 2, bileğe tam oturması için kavisli bir yapıya sahip. Kasa sisteminin plastik olması ürünü biraz ucuz gösteriyor. Ama bunun da bir nedeni var. Samsung Gear Fit 2, herhangi bir spor aktivitesinden sonra çok kolay temizlenebiliyor. Cihazı temizlemek için suyun altında tutmanız yeterli. IP68 standardına göre su ve toza karşı koruma sağlayan Samsung Gear Fit 2, ne yazık ki yüzme havuzunda uzun süreli kullanılamıyor. Yani su bazlı spor aktivitelerinizi bu ürünle yapılmaması tavsiye ediliyor. Yağmur altında spor veya elleri yıkamak için bu ürünü bileğinizden çıkarmanız gerekmiyor.



Ekran



Samsung Gear Fit 2, S ve L olmak üzere iki farklı bileklik ölçüsüne sahip. Bununla birlikte kullanıcılar üç farklı renk arasında seçim yapabiliyorlar. Şarj kablosu cihazın arka tarafından mıknatıs yardımıyla bağlanıyor. Yaklaşık her 2 günde bir bu şarjı kullanmak zorunda oluyorsunuz.



29 gr ağırlığında olan Samsung Gear Fit 2'nin kavisli yapısı bileği tam kavrıyor ve kullanıcıya kesinlikle bir rahatsızlık vermiyor. Üzerinde bulunan 1.5 inç büyüklüğünde süper AMOLED ekran da rahat bir kullanım sunuyor. En azından kapalı ortamlarda. Çok güneşli ortamlarda ekranın kontrast ve parlaklık değeri ne yazık ki zayıf kalıyor.



Dokunmatik olan bu ekran esasında iyi bir performans sergiliyor. Islak parmaklarla bu ekrana dokunduğunuzda zaman zaman tepki alamayabiliyorsunuz.



Üründe beğendiğimiz bir özellik, akıllı telefon olmadan da kullanılabilmesi. Neredeyse tüm Android telefonlarla uyumlu olan Samsung Gear Fit 2 kendi başına da rahatlıkla çalışabiliyor.



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