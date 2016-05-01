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Samsung Gear 360 VR, uzak Doğu'da satışta!

SAMSUNG GEAR 360 VR, UZAK DOĞU'DA SATIŞTA!

Samsung'un sanal gerçeklik projesinin sac ayaklarından biri olan Gear 360 VR kamera; bazı Uzak Doğu ülkelerinde satışa sunuldu.

Tarih : 01 Mayıs 2016, 08:07
Puan Ver : Samsung Gear 360 Vr, Uzak Doğu'da Satışta!(10/10)8


Samsung Gear 360 kamera, yarın itibariyle Güney Kore ve Singapur'da satışa sunuldu. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve ülkemizde ise kesin satış tarihi belirtilmedi. Lakin sızan dedikodular, en geç Mayıs'ın ikinci haftasını işaret ediyor. Gear 360 VR'ın Kore fiyatı 400.000 won yani 350 dolar (yaklaşık 1200 TL).



Bahsi geçen kamera, bir golf topundan hallice. İnanılmaz şık ve yenilikçi bir görüntüye sahip olduğunu da belirtelim.



Samsung'un sanal gerçeklik projesinin başındaki isim Andrew Dickerson, “Bizce 2016 yılı, sanal gerçekliği şekillendirmek ve köşeleri yumuşatmak için harika bir dönem olacak. Gear 360 VR kamera da, bu projenin en önemli etmenlerinden biri.” ifadelerini kullandı.



Kamerada iki adet 180 derecelik “Balık Gözü” olarak nitelendirilen lens bulunuyor. Böylece 360 derecelik görüş mümkün oluyor. 30 megapiksellik çözünürlüğü sayesinde, 4K HD çekimlere olanak tanınıyor. Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge; Gear 360 ile doğrudan bağlantı kurabiliyor. Hatta söz konusu akıllı cihazlar, uzaktan kumanda olarak da kullanılabiliyor.



 Samsung'un aklında donanım, yazılım ve servis stratejilerini tek potada eritmek var. Kısa süre sonra Milk VR isimli donanım da, sanal gerçeklik projesine tam destek sağlayacak.



Güney Koreli devin diğer bir üst düzey yöneticisi Injong Rhee ise; “Star Trek” filmlerine gönderme yapıyor. Injong Rhee'ye göre, proje tamamlandığında karşımıza bir Holodeck çıkacak. Holodeck'ler bilindiği üzere bilim kurgu evreninde, büyük federasyon gemilerinde eğitim amacıyla kullanılıyor. Bu cihazlar, tüm duyulara hitap edebiliyor ve sanal gerçeklik ile gerçeklik arasındaki farkı ortadan kaldıran, uygulamalar yaratabiliyor.








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