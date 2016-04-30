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samsung gear 360 çıkış tarihi belli oldu!

SAMSUNG GEAR 360 ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU!

MWC 2016'da duyurulan Samsung Gear 360 isimli 360 derece çekim yapabilen kameranın çıkış tarihi resmi olarak açıklandı. Fiyat ise hala belirsiz. İşte detaylar.

Tarih : 30 Nisan 2016, 09:51
Puan Ver : Samsung Gear 360 Çıkış Tarihi Belli Oldu!(6/10)3


MWC 2016'da duyurulan Samsung Gear 360 isimli 360 derece çekim yapabilen kameranın çıkış tarihi resmi olarak açıklandı. Fiyat ise hala belirsiz. İşte detaylar.



Geçtiğimiz aylarda MWC 2016 fuarında görücüye çıkan Samsung Gear 360 isimli 360 derece çekim yapabilen video kameranın bazı detayları belli oldu. Geçtiğimiz gün San Francisco'da düzenlenen Samsung'un geliştirici konferansında kamera gündeme geldi.



Samsung Gear 360 çıkış tarihi!



Düzenlenen etkinlikte Samsung yetkilileri Gear 360'ın çıkış tarihi olarak 29 Nisan tarihini işaret etti. Üzerindeki 2 adet kamerayla toplamda 360 derece çekim yapabilen kameranın çıkış tarihi bugüne kadar açıklanmamıştı.



350-400 dolardan satışa çıkması beklenen özellikle VR cihazlar için içerik üretme konusunda önemli avantajlara sahip. Samsung tarafından tavsiye edilen satış fiyatı halen açıklanmadı. Popüler platformların (YouTube ve Facebook) 360 derece videoları desteklemesi, cihazın kolay paylaşım moduyla ürünün ilgi görmesi bekleniyor.



15 MP çözünürlüğünde balık gözü lense sahip iki kamerayla gelen ürün toplamda 3840 x 1920 piksel çözünürlükte video kaydı yapabiliyor. Yani toplamda 30 MP'e erişmek mümkün. 128 GB'a kadar kartlar desteklenirken, ürün aynı zamanda fotoğraf çekimi de yapabiliyor. f/2.0 diyafram açıklığıyla da karanlık ortamlarda günü kurtaracak çekimler yapılabilir. Cihazın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği, Türkiye fiyatı henüz belirsiz.



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