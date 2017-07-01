Yeni Samsung Gear 360 hafif ve kompakt tasarımıyla teknoloji severler için video üretimi ve paylaşımında sınırları kaldırıyor. 4K video ve 360 derece içerik yaratılabilen Gear 360, kullanıcılarına canlı yayın yapma ve uyumlu cihazlarla içeriği düzenleme imkanı da sunuyor.



Yeni Samsung Gear 360 hafif ve kompakt tasarımıyla teknoloji severler için video üretimi ve paylaşımında sınırları kaldırıyor. 4K video ve 360 derece içerik yaratılabilen Gear 360, kullanıcılarına canlı yayın yapma ve uyumlu cihazlarla içeriği düzenleme imkanı da sunuyor.



Samsung, daha kolay kullanım için yenilenmiş tasarımı ve 4K çözünürlüklü 360 derece kamerası ile yeni Samsung Gear 360 'ı teknoloji severler ile buluşturuyor. Hafif ve kompakt Gear 360, yüksek kaliteli içerik için geliştirilmiş özellikleriyle Samsung VR (virtual reality – sana gerçeklik) ekosistemini zenginleştiriyor.



Yüksek Kalitede 360 Derece İçerik Oluşturabilmek İçin Geliştirilmiş Özellikler



Gear 360, sürükleyici ve gerçekçi dijital içerikler oluşturmak için ilk kez 4K video çekim özelliği sunuyor. 8.4 megapiksel görüntü sensörleri ve F2.2 dual balıkgözü lensleriyle donatılmış olan Gear 360 ile yüksek çözünürlüklü çekimler yapılabiliyor.



Gear 360, kesintisiz içeriğin paylaşımı, görüntülenmesi ve düzenlemesi için Samsung'un yenilikçi teknolojileri ve hizmetlerinden de faydalanıyor. Kullanıcılar 360 derecelik bir video ya da hareketsiz imajlar yaratırken çeşitli görüntüleme modları;, düzenleme araçları, fotoğraf efektleri ve filtreler sayesinde özelleştirilmiş içerikler oluşturabiliyor. Ayrıca, kolaylıkla paylaşılabilen içerik oluşturmak için 360 videoları standart formatlara kolayca dönüştürülebiliyor.



360 Sosyal Medya Canlı Yayını ile Her Zaman Bağlantıda Kalmak



Gear 360, gerçek zamanlı içerik paylaşımı imkanı sunuyor. Gear 360, uyumlu bir akıllı telefon veya bilgisayar ile senkronize edildiğinde; yeni cihaz, kullanıcıların en iyi deneyimlerini, yüksek kaliteli canlı yayınla veya doğrudan yükleyerek Facebook, YouTube veya Samsung VR gibi platformlarda paylaşmalarını sağlıyor.



Daha Fazla 360 Deneyimi için Genişletilmiş Uyumluluk



Gear 360, çeşitli üçüncü parti aksesuarları ve donanımları ile uyumludur. Gear 360'un en son sürümü; Galaxy S8 ve Galaxy S8 +, Galaxy S7, Galaxy S7 edge, Galaxy Note5, Galaxy S6 edge +, Galaxy S6, Galaxy S6 edge, Galaxy A5 (2017) Ve Galaxy A7 (2017) gibi Samsung'un amiral gemisi cihazlarıyla uyumludur. Gear 360 ayrıca, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus ve iPhone SE gibi iOS cihazlarının yanı sıra Windows ve Mac bilgisayarla da daha fazla uyumluluk sunuyor.



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