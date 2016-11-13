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samsung, gazetelere tam sayfa özür ilanı verdi!

SAMSUNG, GAZETELERE TAM SAYFA ÖZÜR İLANI VERDİ!

Galaxy Note 7, dünyaca ünlü akıllı telefon üreticisi Samsung'un tarihindeki en büyük leke oldu. Şirket, şimdi kayıp giden imajını eski haline getirmek için çabalıyor.

Tarih : 13 Kasım 2016, 12:10
Puan Ver : Samsung, Gazetelere Tam Sayfa Özür İlanı Verdi!(8/10)5


Artık Galaxy Note 7'nin Samsung'a verdiği zarara değinmeyeceğiz. Milyarlarca dolarlık bir rakam söz konusu ve bu gün geçtikçe artacak.



Güney Koreli teknoloji devi, likit açısından asla sorun yaşamadı. Ekonomik buhranlar muhakkak aşılacaktır. Lakin firma imajı öyle zarar gördü ki, çok büyük rakamlar bile bunu eski haline döndürmeye yetmeyebilir.



Tüm bunları değerlendiren Samsung; The New York Times, The Wall Street Journal ve The Washington Post gibi Amerika Birleşik Devletlerinin en büyük üç gazetesinde, tam sayfa özür mektubu yayınladı. Mektupta dikkate değer bazı ifadeler söz konusu.



“Amacımız ezelden beri, kullanıcılarımıza güvenilir hizmet sunmak oldu. Onların hayatları bizim için her şeyden önemli. Bu yüzden, güvenlik önlemleri daima zirvede tuttuk. Öncü modellerimizde, buna benzer bir sıkıntı yaşamadık. Ancak Galaxy Note 7 modelinde inanılmaz hatalar yapmış olmalıyız. Bundan dolayı, gerçekten çok üzgünüz ve ne kadar özür dilesek, bazı şeyleri telafi edemeyiz. Lakin size şunun sözünü veriyorum. Söz konusu modeldeki her donanım kalemi, teker teker, düzinelerce kez gözden geçirilecek. Bataryayı gerekirse yüzlerce kez inceleyeceğiz ve gerekli cevapları alıp sizinle paylaşacağız. Güvenlik her zaman olduğu gibi en büyük önceliğimiz olacak ve hatalar asla tekrarlanmayacak. İhmali bulunan kişiler de, bünyemizde barınamayacak.”



Dünyanın bir numaralı cep telefonu üreticisi konumunda bulunan markanın, şimdiden gelişmiş yapay zeka arabirime sahip Galaxy S8 ve bunun gibi modeller üzerinde çalıştığını vurgulamakta beis görmüyoruz.








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