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samsung galaxy tabpro s inceleme

SAMSUNG GALAXY TABPRO S İNCELEME

Samsung bu sefer resmen Microsoft'u hedef aldı. 12 inç büyüklüğünde yeni Galaxy TabPro S adlı tablet, piyasada oldukça fazla ilgi gören Surface Pro 4'ü hedef alıyor. Windows 10 işletim sistemli Galaxy TabPro S'i artıları ve eksileri ile yakından inceliyoruz.

Tarih : 29 Mayıs 2016, 14:17
Puan Ver : Samsung Galaxy Tabpro S İnceleme(7/10)6


Samsung bu sefer strateji değiştirdi. GalaxyTabadlı Android Tabletlerle bildiğimiz Samsung, bu sefer Windows işletim sistemli bir tablet ile karşımıza çıktı. İşin şaşırtıcı tarafı ise Android işletim sistemi ile özdeşleşen Galaxy alt markasının yeni nesil Windows Tablet ürününde de kullanılması.  Örneğin bu ay inceleme fırsatı bulduğumuz Galaxy TabPro S adlı ürün gibi.



Samsung, böyle bir karar almasının en büyük nedeni Microsoft. Daha doğrusu büyük bir başarı yakalayan Microsoft'un Surface Pro 4 adlı tableti. Yalnız Galaxy TabPro S, sadece Surface Pro 4'ü hedef almıyor. 12 inç'lik bu ürün aynı zamanda Apple'ın iPad Pro adlı tabletini de zora sokmak istiyor.



 Ergonomi



Samsung Galaxy TabPro S, başarılı bir tasarıma sahip. Bu ürün gerek görsel gerekse de detaylı tasarımı ile birçok kişinin beğenisini kazanacağını düşünüyoruz. Zaten bu ürünü ele aldığınızda kaliteli işçiliği hemen hissedebiliyorsunuz. 29 cm uzunluğunda ve 19,9 cm genişliğinde olan Samsung Galaxy TabPro S, malzeme kalitesi ve işçiliği ile bizden tam puan aldığını söylemeliyiz. A4 kağıt boyutlarında olan Samsung Galaxy TabPro S, sadece 7 mm kalınlığında. 688 gr ağırlığı ise iPad Pro (738 gr) ve Surface Pro 4'den (793 gr) çok daha hafif. Dolaysıyla gerek boyutu gerekse da ağırlığı ile, özellikle sürekli hareket halinde olan kişiler için çok büyük bir avantaj sunuyor.








Etiketler: Samsung  Galaxy  Tabpro  S  İnceleme    haber

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