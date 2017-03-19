Galaxy Tab S3 fiyatı, Samsung tarafından yapılan açıklama ile belli oldu. Tablet ön siparişe sunuldu.



Samsung, son amiral gemisi tableti Galaxy Tab S3 ‘ü geçtiğimiz ay Barcelona'da düzenlenen MWC 2017‘de tanıtmıştı. Firma, tabletin önümüzdeki dönemde global olarak satışa sunulacağını bildirdi. Tabletin ABD fiyatının 600 dolar olduğu yönündeki spekülasyonlar dolaşırken, Samsung tarafından yapılan açıklama ile Galaxy Tab S3 fiyatı belli oldu.



Galaxy Tab S3 fiyatı ve diğer özellikleri



Firma, bugün Galaxy Tab S3'ün ABD'deki kullanıcılar için ön siparişe sunulduğunu açıkladı. Kullanıcılar Samsung'un sitesi, Amazon ve Best Buy gibi kanallardan ön sipariş verebilecek. 599,99 dolar fiyat belirlenen tablet, siyah ve gri renklerle satılıyor.



Android 7.0 Nougatile çıkan ve ilerideki güncellemeleri alacak olan cihaz, 9.7 inçlik Super AMOLED QXGA ekrana sahip. Snapdragon 820 işlemcisinin güç verdiği tablet,4 GB RAM ve 32 GB hafıza sunuyor. 5 megapiksel ön, 13 megapiksel arka kameraya sahip olan cihaz, 6000 mAh bataryanın yanısıra hızlı şarj özelliğiyle geliyor.



Galaxy Tab S3'ün ABD'de599,99 dolar olan fiyatını düşündüğümüzde ülkemizdeki fiyatı 3000 lira civarında olacaktır.