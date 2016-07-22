

Son zamanlarda sakinleşen tablet bilgisayar sektörü Samsung Galaxy Tab S3 ile yenilen hareketlenecek. Firmanın yeni tabletinin çıkış tarihine ilişkin ilk bilgiler geldi.







Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni tableti ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. İddiaya göre Samsung Galaxy Tab S3 modeli için çalışmaların sonuna gelindi.



Samsung Galaxy Tab S3 çıkış tarihi ne olacak?



Twitter üzerinden gündeme getirilen bu durum, Rusya'da yayın yapan bir teknoloji sitenin editörü tarafından paylaşıldı. İddialar, Samsung'a yakın haber kaynaklarından biri olan SamMobile tarafından da destekleniyor.



İddiaya göre Samsung Galaxy Tab S3 isimli tablet bilgisayar 1 Eylül tarihinde resmi olarak duyurulacak. Galaxy Tab ailesinin üçüncü nesil tabletlerinin teknik özellikleri henüz tam anlamıyla belli değil. Ancak modellerin geleceğine kesin gözüyle bakılıyor.



Diğer yandan yine aynı tarihte Samsung Gear S3 isimli akıllı saatin de duyurulması bekleniyor. Özellikle pil ömrü konusunda diğer akıllı saatlerden bir adım önde olan Gear S2'nin yerine gelecek olan modelin de özellikleri merak konusu.



Dolayısıyla şu günlerde yeni bir tablet bilgisayar almak istiyorsanız, Galaxy Tab S2 modellerinden uzak durmanızı tavsiye ederiz. Yeni tabletin çıkışıyla birlikte firma eski tabletlerde indirime gidebilir veya yeni modeller fikrinizi değiştirebilir. Detaylar şimdilik bu kadar.



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