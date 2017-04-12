

Eğer Samsung'un 2015'te çıkan Galaxy Tab S2 modellerinden birine sahipseniz, yeni yazılımınızın keyfini çıkarın. Zira Samsung Galaxy Tab S2 modellerine Android 7.0 Nougat geldi.



Güney Kore'li teknoloji devi Samsung, bu aralar amiral gemisi akıllı telefonları ile gündemde. Son olarak 6 GB RAMve 128 GBhafızaya sahip Galaxy S8 Plus‘un fiyatını açıklayan şirket, bir yandan da eski cihazlarına yazılım desteği vermeyi sürdürüyor. Bu bağlamda Samsung Galaxy Tab S2 modellerine Android 7.0 Nougatgeldi.



2015yılında çıkan modeller Galaxy Tab S2 9.7ve Galaxy Tab S2 8.0, Android 7.0 Nougatgüncellemesini aldı. SM-T810model numaralı 9.7 inçlik Wi-fi modeli Almanya'da, SM-T715model numaralı 8 inçlik 4G bağlantılı model de İtalya'da güncellemeyi almaya başladı.



Android 7.0 Nougat'ın Galaxy Tab S2 modelleri için güncelleme kodları tabletlere bağlı olarak T715XXU2CQCLveya T810XXU2DQCLolacak. Güncelleme, tabletlerde internet bağlantısı olduğu takdirde bildirim ile gönderilecek. Güncellemelerin ilk durağı olan Almanya ve İtalya dışında yaşayan Galaxy Tab S2 9.7 ve Galaxy Tab S2 8.0 sahipleri güncelleme için biraz daha bekleyebilir. Güncelleme dalga şeklinde yayınlanıyor. Ne olursa olsun sonuçta Galaxy Tab S3'ün duyurulduğu dönemde bu tabletler de Android 7.0 Nougat‘a kavuşacak.



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