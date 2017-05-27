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samsung galaxy s9 için hazırlıklar başladı

SAMSUNG GALAXY S9 İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Güney Kore basınında çıkan haberlere göre Samsung Galaxy S9 için hazırlıklar şimdiden başladı. Telefon Samsung'ta Star kod adıyla geliştiriliyor.

Tarih : 27 Mayıs 2017, 09:53
Puan Ver : Samsung Galaxy S9 İçin Hazırlıklar Başladı(7/10)4


Güney Kore basınında çıkan haberlere göre Samsung Galaxy S9 için hazırlıklar şimdiden başladı. Telefon Samsung'ta Star kod adıyla geliştiriliyor.



Bildiğiniz gibi Samsung yeni amiral gemisi Galaxy S8 ve Galaxy S8+'ı bir süre önce satışa sundu. Bu telefonun satışa çıkmasıyla birlikte şirkette gözler Galaxy Note 8'e çevrildi. Ancak Samsung'un hazırlıklarına başladığı tek üst segment telefon Galaxy Note 8 değil. Şirket bir sonraki yıl çıkaracağı Galaxy S9 için de hazırlıklara şimdiden başladı.



Güney Kore basınında yer alan haberlere göre Samsung Galaxy S9'un yapım sürecine şimdiden başladı. Telefonun Samsung'ta Star kod adıyla hazırlandığı söyleniyor. Galaxy S8'de olduğu gibi Galaxy S9'un da yılın ilk çeyreğinde satışa çıkması bekleniyor. Samsung'un telefonunu büyük ihtimalle 2018'in mart ayında piyasaya süreceği söyleniyor. Ayrıca şirketin Star 2 kod adlı başka bir telefon daha hazırladığı söyleniyor. Star 2'nin de daha büyük boyutlu Galaxy S9+ olacağı tahmin ediliyor.



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