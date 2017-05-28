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samsung galaxy s9 geliştirilme aşamasında

SAMSUNG GALAXY S9 GELİŞTİRİLME AŞAMASINDA

Galaxy S8 ve S8 Plus ile akıllı telefon pazarına sağlam bir dönüş yapan Samsung, çalışmalarına ara vermiyor. Samsung Galaxy S9 geliştirilme aşamasında.

Tarih : 28 Mayıs 2017, 10:53
Puan Ver : Samsung Galaxy S9 Geliştirilme Aşamasında(7/10)7


Samsung, şu sıralar Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus telefonlarını satmakla meşgul olsa da firma genelinde ileriye dönük çalışmalar devam ediyor. Güney Kore'de çıkan haberlere göreSamsung Galaxy S9 geliştirilme aşamasında. Bu telefonun kod ismi de belli oldu.



‘Star'(yıldız) kod adlı Galaxy S9, Samsung'un ana vatanında çıkan haberlere göre geliştirme aşamasında. Bu da telefonun prototipinin hazırlanmaya başladığı anlamına gelebilir. Ayrıca haberde‘Star 2' adlı daha gelişmiş bir S9'dan bahsediliyor. Bu ikinci ve daha gelişmiş modelin, Plus modeli olabileceği söyleniyor. Hatırlayacağınız üzere, Samsung, bu yıl Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus adlı iki model çıkarmıştı. Plus modeli, ekran başta olmak üzere birkaç konuda daha gelişmiş bir modeldi.



Önümüzdeki yılın amiral gemisi telefonu ya da telefonları için henüz ayrıntılı bilgi yer almıyor. Ayrıca bu spekülasyonların çıkması için de biraz erken diyebiliriz. Ancak görünen o ki Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni telefonları için çalışmaya fren yapmadan devam ediyor. Önümüzdeki günlerde yeni telefonlar ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşacağımıza inanıyoruz.








Etiketler: Samsung  Galaxy  S9  Geliştirilme  Aşamasında    haber

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