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samsung galaxy s9 akıllı tarama ile daha güvenilir yüz tanıma sunacak

SAMSUNG GALAXY S9 AKILLI TARAMA İLE DAHA GÜVENİLİR YÜZ TANIMA SUNACAK

Samsung Galaxy S9 Daha Güvenilir Yüz Tanıma Özelliği ile Gelebilir Samsung Galaxy S9 Akıllı Tarama – Intelligent Scan, Daha Güvenilir Yüz Tanıma Özelliği ile gelebilir.

Tarih : 31 Ocak 2018, 04:20
Puan Ver : Samsung Galaxy S9 Akıllı Tarama İle Daha Güvenilir Yüz Tanıma Sunacak(7/10)4


Samsung Galaxy S9 Daha Güvenilir Yüz Tanıma Özelliği ile Gelebilir





Samsung Galaxy S9 Akıllı Tarama – Intelligent Scan, Daha Güvenilir Yüz Tanıma Özelliği ile gelebilir.



Samsung'un yaklaşmakta olan yeni amiral gemisi ile ilgili ayrıntılar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. 25 Şubat'ta düzenleyeceği etkinlikle tanıtacağını açıkladığı yeni modelde; beklenen özelliklerin başında şüphesiz Yüz Tanıma Sistemi yer alıyor.



Samsung, Galaxy S9'un daha gelişmiş bir yüz tanıma sistemi içerebileceğini ima etti ancak şimdi buna nelerin dahil edildiğine dair ipuçları almaya başladık. SamCentral ortaya çıkardığı bilgiye göre; Galaxy Note 8 Oreo Beta APK ayarlarında gizli bir tarama özelliği yer alıyor. 



Kamera tabanlı yüz tanıma ve iris tarayıcı "Daha iyi doğruluk ve güvenlik" düşük ve çok parlak aydınlatma ortamlarında daha iyi sonuçlar elde etmek için kullanılıyor.



Galaxy S8 ve Note 8 ile gelen İRİS Tarama özelliği ile yüz tanıma sistemi daha tutarlı bir kilit açma deneyimi sunabilir.



Samsung Galaxy S9 Akıllı Tarama Peki Nasıl Çalışıyor?





Yukarıdaki kısa video gece ve gündüz çalışacağını teyit ederken, İki sistemin bir birini yedeklemek için kullanıldığını düşünebiliriz. Örneğin geceleri iris tarayıcı öncelik alıyor olabilir.



Dediğimiz gibi şirket Unpacked 2018 etkinliğinde yeni amiral gemisini resmi olarak tanıtacak. Ancak OREO'nun eski modellere desteği tam belli değil. S8 ve Note 8 sahipleri bu "AKILLI TARAMA" özelliğinden faydalanabilecek mi onu tam bilemiyoruz.



Android Police



http://www.teknotalk.com/samsung-galaxy-s9-akilli-tarama-62008/



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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