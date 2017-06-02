SAMSUNG GALAXY S8'İN KARAYİP KORSANLARI VERSİYONU ORTAYA ÇIKTI
Geçtiğimiz aylarda ülkemizde satışa sunulan Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın Türkiye fiyatında indirime gitme kararı alan şirket şimdi de cihazın yeni bir modelini çıkardı.
Samsung, geçtiğimiz hafta ülkemizde vizyona giren Karayip Korsanları serisinin yeni filmine özel bir Galaxy S8 tasarladı.
Galaxy S8 için geliştirilen özel kapakta kuru kafa logosu, figürü ve Pirates of the Caribbean yazısı göze çarpıyor.
Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen lansmanda Galaxy S8'in fiyatı 4 bin 399 TL, S8 Plus'ın fiyatı ise 4 bin 999 TL olarak açıklanmıştı.
Samsung, 21 Nisan'da satışı başlayan Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modelleri için tam 500 TL indirim yaptı.
kaynak:ntv
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