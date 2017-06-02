Galaxy S8 için geliştirilen özel kapakta kuru kafa logosu, figürü ve Pirates of the Caribbean yazısı göze çarpıyor.



Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen lansmanda Galaxy S8'in fiyatı 4 bin 399 TL, S8 Plus'ın fiyatı ise 4 bin 999 TL olarak açıklanmıştı.



Samsung, 21 Nisan'da satışı başlayan Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modelleri için tam 500 TL indirim yaptı.







kaynak:ntv