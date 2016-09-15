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samsung galaxy s8'in düz sürümünü üretmeyebilir!

SAMSUNG GALAXY S8'İN DÜZ SÜRÜMÜNÜ ÜRETMEYEBİLİR!

Yeni bir söylentiye göre Samsung, Galaxy S8'in "düz modelini" piyasaya hiç sürmeyebilir...

Tarih : 15 Eylül 2016, 11:45
Puan Ver : Samsung Galaxy S8'in Düz Sürümünü Üretmeyebilir!(9/10)11


Galaxy S7 Edge satışlarının normal Galaxy S7'leri geçmesi, Samsung'un kavisli ekranlarının başarısının en iyi göstergelerinden bir tanesi. Firma buna güvenerek Galaxy Note 7'yi kavisli ekranla satışa sundu ve düz ekranlı bir model üretmedi. Yeni dedikodulara göre firma, bunu gelecek senenin Galaxy S8'inde de devam ettirecek ve bir sonraki amiral gemisi telefonunda düz ekran kullanmayacak.



Korea Herald'a konuşan "sektör kaynaklarına" göre Samsung, 2017'de çıkacağı düşünülen Galaxy S8'i kavisli olarak üretecek. Telefon, iki farklı ekran boyutuyla gelecek ancak iki model de kavisli olacak. Düz ekranları amiral gemisi modellerde tamamen terk etme kararı ise, firmanın kavisli ekranları zamanında üretip üretememesine bağlı. Ancak kavisli ekranları yetiştiremese bile, Samsung'un gelecekte yola kavisli camlarla devam edeceği anlaşılıyor.



Samsung'un düz ekranları bırakacağını daha önce de duymuştuk; hatta bazı dedikodular firmanın katlanabilen ekranlara geçebileceğini bile söylemişti. Yine de katlanan bir Galaxy S8 beklentisine girmemekte fayda var. Bunun dışında, Galaxy S8 hakkındaki bilgilerimiz şimdilik oldukça kısıtlı. Bildiklerimiz arasında telefonun 4K ekranla, çift kamerayla ve daha da hızlı bir işlemciyle geleceğinden pek fazlası yok.








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