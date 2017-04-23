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samsung, galaxy s8'in bataryasına güveniyor

SAMSUNG, GALAXY S8'İN BATARYASINA GÜVENİYOR

Samsung, son günlerde çeşitli dayanıklılık testlerinde görülen Galaxy S8'in bataryasına sonuna kadar güvendiğini açıkladı. Şirket ayrıca kırmızı ekran sorununa da değindi.

Tarih : 23 Nisan 2017, 13:56
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Galaxy Note 7 skandalının ardından büyük prestij kaybı yaşayan Samsung, bu skandalın tekrarlamaması için elinden geleni yapıyor. Yeni amiral gemisi Galaxy S8'i birkaç gün içinde satışa çıkaracak şirket, yeni amiral gemisinin bataryasına güveniyor. Son günlerde çıkan batarya testi videolarından sonra bir açıklama yayınlayan Samsung, S8'in bataryasına sonuna kadar güvendiklerini açıkladı. Note 7'den alınan derslerden sonra yeni amiral gemisinin bataryası hem donanım hem de yazılım olarak ideal hale getirildi.



Bu arada şirket son günlerde çıkan Galaxy S8 ekran sorunu iddialarına da cevap verdi. Bildiğiniz gibi Samsung'un yeni telefonunu alan bazı kişiler telefonun ekranının kırmızılaştığını iddia etmişti. Samsung ise bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylüyor. Şirket bir kez daha sorunun ekran ayarlarını düzelterek çözülebileceğini vurguladı. Bazı kullanıcılar ise bu durumun ekran ayarları ile çözülmediğinde ısrarcı. Bu sorunun büyüklüğü şimdilik bilinmiyor ama zaten güvenilirliği zedelenmiş olan Samsung'un bir an önce bu sorunu halletmesi gerekiyor.








Etiketler: Samsung  Galaxy  S8  İn  Bataryasına  Güveniyor    haber

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