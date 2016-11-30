Samsung tarafından gelecek sene için piyasaya sürülmesi düşünülen yeni model Galaxy S8 artan birtakım donanım fiyatları nedeniyle olması gerekenden daha pahalıya mal olacak.



Samsung tarafından gelecek sene için piyasaya sürülmesi düşünülen yeni model Galaxy S8 artan birtakım donanım fiyatları nedeniyle olması gerekenden daha pahalıya mal olacak.



Gelen birtakım bilgilere göre Samsung tarafından en son piyasaya sürülecek olan amiral gemisi modeli Galaxy S8 testlerine çoktan başlandı. Ama bu noktada asıl sorun 256GB depolama kullanan modellerin üretim maliyetindeki artış olması durumu.



Maliyet artışında depolama seçeneğinin yanısıra kavisli ekran, çift arka kamera, daha gelişmiş batarya sistemi, 10nm üretim mimarisine sahip yeni nesil işlemci ve 6GB RAM gibi etkenlerde göz ardı edilmemeli.



Bu tabloya bakıldığında birçok uzmana göre satış fiyatında bir artış durumu söz konusu olabilir. Ama bu artışın oldukça kısıtlı bir düzeyde olacağı firmanın kar marjını azaltmak suretiyle bu durumun üstesinden geleceği tahmin ediliyor.



Eğer bu satış prensibi uygulanırsa Samsung Mobil tarafında faaliyet karının düşmesi kaçınılmaz son olarak görülüyor.



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