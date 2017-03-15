

Samsung'un yeni amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S8 hakkında birçok dedikodu var. Fakat akıllı telefonun Türkiye'de tanıtılacağı tarih belli.



Geçtiğimiz dönemde Samsung'un yeni amiral gemisi olacak akıllı telefonuGalaxy S8hakkında sizlere birçok haber aktardık. Bu seferki haberimiz ise Galaxy S8'in tanıtım ve satış tarihiyle ilgili. Bildiğiniz gibi Samsung yeni akıllı telefonu Galaxy S8'i 29 Mart'ta gerçekleştireceği etkinlik ile New York‘da tanıtacak. Peki Türkiye‘de durumlar nasıl? Aldığımız bilgiye göre Samsung Türkiye'de hararetli bir çalışma içerisinde ve 29 Mart tarihinde yeni amiral gemisi Türkiye'de de tanıtılacak. Galaxy S8‘in tüm dünya ile aynı zamanda Türkiye'de tanıtılması ise sevindirici. Henüz Türkiye satışzamanlamaları hakkında bilgimiz olmasa da yeni akıllı telefonun yurt dışında 10 Nisan'da ön siparişe açılacağıve 21 Nisan'da gönderimlere ve aynı zamanda satışa başlanması bekleniyor.



Tabii ki fiyat konusunda henüz kesin bir bilgi yok. Fakat Galaxy S8'inTürkiye fiyatının64 GB'lık modeli için 4000 TL civarında olacağını tahmin ediyorum. Bu arada KGI Securities'den Ming-Chi Kuo‘da S8'in 21 Nisan tarihinde satışa sunulacağı bilgisini paylaştı. Çin Kalkınma Finansmanının (CDF) sahip olduğu KGI Securities, aracılık, yatırım bankacılığı, sabit getirili, mülk ticareti, servet yönetimi ve çeşitli türev ürünler alanlarında geniş bir yelpazede pazar liderikonumunda. Firmanın yaptığı işkler arasında akıllı telefon ticareti de yer alıyor.



Fakat yine de farklı söylentiler yok değil. Samsung'un yeni akıllı telefonununbeklentileri aşarak büyük bir satı rakamına ulaşması da gündem de ve bunu düşünen Samsung belki 28 Nisanakadar satışı erteleyebilir. Tabii ki tüm bu söylentilerin gerçek olup olmadığını bekleyip göreceğiz. Bildiğimiz bir gerçek var kiSamsungGalaxyS8 29 Mart'ta Türkiye'de tanıtılacak.



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