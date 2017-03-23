Samsung'un yeni amiral gemisi modeli Galaxy S8 bir kez daha sızdırıldı. Bu seferki kaynak ise sızıntı dünyasının ünlü ismi Evan Blass.



Samsung'un yeni amiral gemisi modeli Galaxy S8 bir kez daha sızdırıldı. Bu seferki kaynak ise sızıntı dünyasının ünlü ismi Evan Blass.



Samsung'un 29 Mart'ta resmi olarak tanıtacağı yeni amiral gemisi modeli Galaxy S8ile ilgili sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Daha dün telefonla ilgili bazı basın görselleri internete sızdırılmıştı. Bugünse sızıntı dünyasının güvenilir isimlerinden biri olan Evan Blass, Güney Koreli teknoloji devinin yeni amiral gemisi modeline ait bazı görseller yayınladı.



Yayınlanan görsellerde Galaxy S8'in Orchid Grayve Black Skyrenklerine yer verilmiş. En azından Evan Blass'ın söylemi bu yönde.



Evan Blass'ın paylaştığı görsele aşağıdan göz atabilirsiniz.



Bu arada Galaxy S8'in çıkış tarihine ilişkin son bilgileri de sizlerle paylaşalım. Son iddialara göre S8 ilk olarak Güney Kore'de satışa sunulacak. 21 Nisan'da Güney Kore'de satışa sunulması beklenen telefonun sonraki durağı ise Amerika ve Avrupa olacak. Galaxy S8'in 28 Nisan'da Avrupa'da ve Amerika'da satışa sunulması bekleniyor.Samsung'un yeni amiral gemisinin son durağı ise Çin olacak. Galaxy S8'in Çin'de 10 Mayıs'tan sonra satışa sunulması bekleniyor.



Galaxy S8'in fiyatıyla ilgili de çeşitli söylentiler mevcut. Genel kanı Galaxy S8'in 800 Euro civarında bir fiyattan satışa sunulacağı yönünde. Tabi bu fiyatın Avrupa için geçerli olduğunu da belirtelim. Yine de bekleyip göreceğiz.



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