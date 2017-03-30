Samsung'un uzun süredir gelişim aşamasında olan yeni amiral gemisi modeli Galaxy S8 sonunda tanıtıldı. İşte Galaxy S8 özellikleri ve diğer detaylar.



Samsung'un uzun süredir gelişim aşamasında olan yeni amiral gemisi modeli Galaxy S8 sonunda tanıtıldı. İşte Galaxy S8 özellikleri ve diğer detaylar.



Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yeni amiral gemisi modeli sonunda resmiyet kazandı. Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus resmi olarak tanıtıldı. İşte Galaxy S8 özellikleri ile ilgili ilk detaylar.



Öncelikle şunu belirtelim. Eğer Galaxy S8 özellikleriile ilgili çıkan dedikoduları az çok takip ettiyseniz, sızdırılan bilgilerin bir çoğunun doğru çıktığını baştan söyleyelim.



Galaxy S8gücünü bölgelere göre iki farklı yonga setinden alacak. Bu yonga setlerinden birisi Qualcommtarafından geliştirilen Snapdragon 835, diğer Samsung'un kendi üretimi olan Exynos 8895.



Galaxy S8'in sistemi 4GB RAM ile desteklenmiş durumda. Telefonun dahili depolama alanı ise minimum 64GB olarak belirlenmiş. ( Dahili depolama alanı seçtiğiniz modele göre daha da yükselebilir. )



1440×2960 piksel çözünürlüğünde 5.8 inçlik çift tarafı kavisli Super AMOLEDbir ekrana sahip olan Galaxy S8, dışarıdan gelecek olan darbelere karşıCorning Gorilla Glass 5teknolojisi ile donatılmış durumda. Ayrıca telefonun IP68 sertifikasına sahip olduğunu da belirtelim. YaniGalaxy S8, toza ve suya karşı dayanıklı bir yapıda karşımıza çıkıyor.



f/1.7 diyafram aralığına sahip 12 MP'lik ana kamerası ile dikkat çeken Galaxy S8'in ön kamerası ise 8MP. Son derece yetenekli bir kamera yapısına sahip olan cihazda optik imaj sabitleyici, led flaş, otofokus gibi özellikler de bulunuyor.



3000 mAh gücünde gövdeyle birleşik (çıkarılamayan) Li-Ion bataryadan beslenecek olan Galaxy S8,hızlı şarj özelliğini de destekliyor.



148.9×68.1x8mm ölçülerinde ve 151 gramlık bir ağırlığa sahip olan telefonun fiyatı ise henüz netlik kazanmış değil.



Güncelleme: Galaxy S8 çıkış tarihi 21 Nisan olarak açıklandı



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