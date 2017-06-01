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samsung galaxy s8 satışları ne durumda?

SAMSUNG GALAXY S8 SATIŞLARI NE DURUMDA?

TheInvestor Korea'ya konuşan Samsung yöneticisi Galaxy S8 satışlarında son durumu açıkladı. Samsung Galaxy S8 satışları Galaxy S7'yi ikiye katladı.

Tarih : 01 Haziran 2017, 14:53
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TheInvestor Korea'ya konuşan Samsung yöneticisi Galaxy S8 satışlarında son durumu açıkladı. Samsung Galaxy S8 satışları Galaxy S7'yi ikiye katladı.



Yeni amiral gemisi Galaxy S8 ve Galaxy S8+ ile büyük başarı yakalayan Samsung, telefonun satışlarından oldukça memnun olacak ki sık sık satış rakamlarını basın ile paylaşıyor. Bugün de TheInvestor Korea'ya konuşan bir Samsung yöneticisi Samsung Galaxy S8'in satışlarında son durumu açıkladı.



Samsung yöneticisi, Galaxy S8'in geçtiğimiz yıl çıkan Galaxy S7'den iki kat daha hızlı sattığını açıkladı. Galaxy S6'nın 75 günde, Galaxy S7'nin ise 74 günde 10 milyon satmayı başardığını söyleyen Samsung yöneticisi, Galaxy S8'in ise 10 milyon satışa bunun yarısı sürede ulaşacağını söyledi. Üstelik Samsung'un yeni amiral gemisi bu noktadan sonra da hız kesecek gibi görünmüyor. Analist raporlarına göre Galaxy S8 ve S8+ satışları 2017 sonuna kadar 60 milyona ulaşabilir.



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