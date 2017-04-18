

Geçtiğimiz günlerde Galaxy S8'in S7'yi ön siparişlerde geçtiği söylenmişti. Samsung, Galaxy S8 ön siparişlerinin Galaxy S7'yi geçtiğini doğruladı.



Samsung'dan Koh Dong-jin, bazı açıklamalarda bulundu. Koh Dong-jin'in başlık olan açıklaması ise Galaxy S8 ön siparişlerinin Galaxy S7'yi geçtiğiydi.Ancak yönetici bir rakam vermedi. Samsung cephesinden bir rakam gelmese de geçtiğimiz günlerde çıkan haberler, Galaxy S8'in ön siparişlerininiyi gittiğiyönündeydi.



Galaxy S8 ve S8 Plus için ön siparişler 7 Nisan‘da açıldı. O tarihten geçen süre zarfında Galaxy S8ön siparişleri için bazı rakamlar açıklandı. Buna göre Galaxy S8 ön siparişleri 550,000‘i aştı. Serinin bir önceki modeliGalaxy S7ise 5.5 katdaha az ön sipariş toplamıştı. İyi başlayan ancak sonu kötü biten Galaxy Note 7ise400.000ön siparişte kalmıştı. Üstelik Galaxy S8'in ulaştığı 550,000'lik ön sipariş sayısının sadece Güney Kore'yi kapsadığını hatırlatalım.



Diğer bölgelerdeki ön sipariş rakamlarının açıklanmadığını belirtelim. Ancak Galaxy S8, sadece bir ülkede 550,000'lere çıkabiliyorsa, dünya genelinde2 milyonön sipariş barajını rahatlıkla geçmiş olabilir. Galaxy S7'ye ön sipariş konusunda büyük bir fark atan Galaxy S8 şunu gösteriyor:Hayranları Samsung'a inanıyor. Note 7'deki olumsuzluğa rağmen Galaxy S8 veGalaxy S8 Plus,yollarına emine adımlarla ilerliyor.



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