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samsung galaxy s8 nasıl olacak

SAMSUNG GALAXY S8 NASIL OLACAK

Mobil dünyanın ne güçlü yongası Snapdragon 835, Adreno 540 GPU ile birlikte Galaxy S8 modelinde karşımıza çıkacak.

Tarih : 12 Aralık 2016, 09:44
Puan Ver : Samsung Galaxy S8 Nasıl Olacak(7/10)8


Mobil dünyanın ne güçlü yongası Snapdragon 835, Adreno 540 GPU ile birlikte Galaxy S8 modelinde karşımıza çıkacak.



 



Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung için geri sayım başladı. Firma, 2017 yılının ilk çeyreğinde Galaxy S8 isimli sıradaki amiral gemisini tüketicilerle buluşacak. Snapdragon 835 kullanan ikinci telefonun ise Xiaomi Mi 6 olması bekleniyor. Peki bu telefonun performansının temel bileşenleri ne olacak? İşte detaylar.



Qualcomm Snapdragon 835 hakkındaki detaylar gün geçtikçe ortaya çıkıyor. Kısa bir süre önce duyurulan yeni 8 çekirdekli bu yonganın ilk olarak Galaxy S8 modelinde kullanılması bekleniyor. 2.2 Ghz hıza sabitlenmiş çekirdekler ile S835 2017 yılına damgasını vuracak. Şimdiye kadar açıklanan test sonuçları Apple iPhone 7 ve iPhone 7 Plus modellerini geride bırakmayı başardı.



Yeni yonga, Samsung'un 10nm mimarisiyle üretildi. 10nm üretim teknolojisi, yeni yonganın çok daha performanslı ve çok daha az güç tüketim değerlerine sahip olacağı anlamına geliyor.



Yeni yonga, bir önceki en üst seviye yonga olan Snapdragon 821'e göre %30'a yakın oranda daha performanslı ve neredeyse %40 daha az güç tüketiyor. Üreticilere gönderilen örneklerle birlikte performans test sonuçları da ortaya çıkmaya başlıyor.



Aşağıda, Qualcomm'un prototip telefonundaki GFXBench skorlarını görebilirsiniz. Eğer bu rakamları kendi akıllı telefonunuz ile kıyaslamak isterseniz, “Offscreen” yani testin kapalı ekran kısmındaki sonuçlarla karşılaştırma yapmanız gerekiyor.



Asus Zennovation CES 2017'de








Etiketler: Samsung  Galaxy  S8  Nasıl  Olacak    haber

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