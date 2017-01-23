Samsung'un yeni amiral gemisi Samsung Galaxy S8'i önümüzdeki ay düzenlenecek MWC 2017'ye getireceği ama burada sadece sektörün önde gelen isimlerine sergileyeceği söyleniyor.



Samsung'un yeni amiral gemisi Samsung Galaxy S8'i önümüzdeki ay düzenlenecek MWC 2017'ye getireceği ama burada sadece sektörün önde gelen isimlerine sergileyeceği söyleniyor.



Samsung'un merakla beklenen yeni amiral gemisi Samsung Galaxy S8'in ne zaman tanıtılacağı hala belli olmuş değil. Konuyla ilgili çeşitli söylentiler dolaşıyor ama henüz kesin bir tarih belirlenmiş değil. Bu söylentilerden bazıları Galaxy S8'nin MWC 2017'de tanıtılacağı yönünde olsa da yeni gelen haberler Samsung'un yeni amiral gemisini MWC 2017'de tanıtmayacağını gösteriyor.



Ancak bu telefonun fuarda yer almayacağı anlamına gelmiyor. Sızıntılarıyla tanınan @Ricciolo'ya göre Samsung yeni amiral gemisini önümüzdeki ay düzenlenecek MWC 2017'ye getirecek ama telefon için bir tanıtım konferansı düzenlenmeyecek. Bunun yerine telefon kapalı kulisler arkasında sektörün önde gelen kişilerine gösterecek. Genel kitlenin ise bir süre daha beklemesi gerekecek.



@Ricciolo'ya göre Samsung Galaxy S8, 29 Mart'ta düzenlenen ayrı bir etkinlikle resmen tanıtılacak. Bu etkinliğin New York'ta düzenleneceği tahmin ediliyor.



Günümüzün En Akıllı Otomobilleri