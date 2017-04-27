Samsung, Galaxy S7 ile büyük bir başarı yakalamıştı. Şimdi de Galaxy S8 ile bu başarıyı katlamak istiyor. Gözünü zirveye diken ve yüksek fiyatı ile karşımıza çıkan Samsung Galaxy S8 'in artıları ve eksilerini sizler için derledik.



Samsung, Galaxy S7 ile büyük bir başarı yakalamıştı. Şimdi de Galaxy S8 ile bu başarıyı katlamak istiyor. Gözünü zirveye diken ve yüksek fiyatı ile karşımıza çıkan Samsung Galaxy S8 'in artıları ve eksilerini sizler için derledik.



Yeni nesil akıllı telefonlara baktığımızda bir önceki nesille göre pek bir değişikliğinin yaşanmadığını söyleyebiliriz. iPhone ile başlayan akıllı telefon furyası, bugünlerde heyecanını kaybettiğini görüyoruz. Son 10 yıla baktığımızda, 16:9 boyutunda bir dokunmatik ekranın kalın veya ince bir çerçeveye takıldığını ve piyasaya akıllı telefon olarak satıldığına şahit oluyoruz. Tüm modeller artık birbirlerine çok benziyorlar. Kullanıcıları ciddi heyecanlandıran bir yeniliğinin olmadığı bir gidişata doğru gidiyoruz. En azından bugüne kadar.



Samsung, Galaxy S8 ile işte bu gidişatı kırmak istiyor. Bu yüzden de ilk olarak 16:9 format yerine 18,5:9 formatını kullanarak fark yaratıyor. Kasa sisteminin kenarları inceliyor ve Galaxy S6 Edge'den bildiğimiz yuvarlatılmış ekran ile neredeyse görünmez oluyor. Ele çok daha iyi oturan bu tasarım, uzatılmış boyut sayesinde çok daha şık duruyor. Bundan da önemlisi ise 5.8 inç ekranın tek el ile rahatlıkla kontrol edilebilmesi. Galaxy S7 Edge ile kıyasladığımızda genişlik olarak da ince olduğunu söylemek mümkün. Galaxy S8, elbette su ve toza karşı dayanıklılık gösteren IP68 sertifikasına sahip.



Infinity ekran farkı



Samsung Galaxy S8, 18,5:9 formatında Infinity Display olarak adlandırdığı bir ekrana sahip. Bu ekran Samsung tarafından adlandırılan QuadHD+ yani pek alışık olmadığımız 2960×1440 piksel çözünürlükte çalışıyor. Bu ekranın önemli bir avantajı 658 ppi piksel yoğunluk değeri ile oldukça keskin ve net görüntüler oluşturulabilmesi. VR gözlük kullanmak isteyen kişiler için bu çok önemli bir avantaj. Normal kullanıcılar içinse gereğinden fazla. Samsung S8, bu yüzden normal kullanıcılar için Full HD yani 2220×1080 piksel çözünürlüğünde kendisini ayarlıyor. Menüde yer alan Performans modunu aktif ettiğinizde QuadHD+ çözünürlüğüne geçiyor.



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