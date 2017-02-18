

Merakla beklenen Samsung'un yeni amiral gemisi akıllı telefonu Samsung Galaxy S8 ‘in önümüzdeki günlerde Dünya Mobil Kongresinde tanıtılmayacağı kesin. Peki Samsung'un yeni amiral gemisi ne zaman tanıtılacak?



Şu sıralar Samsung Galaxy S8 hakkında bir çok dedikodu dolaşıyor. Bunların hangisi gerçektir bilinmez ama yeni amiral gemisinin bu ayın sonunda gerçekleştirilecek Dünya Mobil Kongresinde tanıtılmayacağı kesin. SamsungGalaxy S8için özel bir lansman planlıyor ve Amerika'nın Ne York kentinde gerçekleştirilmesi planlanan bu yeni akıllı telefon lansmanının tarihi ise Dünya Mobil Kongresindenönce yapılacak ürün basın tanıtımında açıklanacak.



Samsung GalaxyS8 ‘in tanıtım tarihi konusunda tahminimiz ise mart ayının son günleri. Bu yeni akıllı ürünün Nisanayının başında raflarda olacağı görüşündeyim. Ürünün teknik özellikleri kesin doğrulanmamış olsa da 5.2 megapikselekrana ve 12 megapiksel çözünürlüğe sahip kameraya sahip olacağı söyleniyor. Bu yeni ürünün256 GB depolamaalanının olması içten bile değil. Gün geçtikçe artan veri boyutları akıllı telefon kullanıcılarını alan açısından zorluyor ve Samsung bu konuda 256 GB depolama alanı ile yeni bir atılım daha yapabilir.



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