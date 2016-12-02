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samsung galaxy s8 hakkında yepyeni detaylar!

SAMSUNG GALAXY S8 HAKKINDA YEPYENİ DETAYLAR!

Samsung, Galaxy Note 7'de yaşadığı tarihin en büyük hayal kırıklığını bir kez daha yaşamamakta kararlı. Şirket; yeni amiral gemisi Galaxy S8 konusunda adımlarını ekstra sağlam basma amacında…

Tarih : 02 Aralık 2016, 10:29
Puan Ver : Samsung Galaxy S8 Hakkında Yepyeni Detaylar!(8/10)7


Samsung, Galaxy Note 7'de yaşadığı tarihin en büyük hayal kırıklığını bir kez daha yaşamamakta kararlı. Şirket; yeni amiral gemisi Galaxy S8 konusunda adımlarını ekstra sağlam basma amacında…



Samsung Galaxy S8 sesleri, teknoloji dünyasında yükselirken, Güney Koreli teknoloji devi, geçmişte yaptığı hataları geride bırakmaya kararlı. Kullanıcılara; hem maddi hem de manevi zararlar veren Galaxy Note 7, piyasadan çoktan silindi. Şimdiyse karşımızda sekizinci nesil bulunuyor.



Öncelikle Güney Koreli teknoloji devi, akıllı cihazlarda şimdiye kadar geliştirilen en iyi ekran teknolojisini sunmaya kararlı. Öncelikle tüm Galaxy S8 modelleri; 2.160 x 3,840 gibi 4K teknolojisine kolayca meydan okuyabilecek bir mimariye sahip olacak. Bu akıl almaz çözünürlük ve piksel sayısı 5.5 inçlik ekran sayesinde değerini sonuna kadar hissettirecek. İddialara göre, tabletler ile rahatça kapışabilecek 6.2 inç ekran da, seçenekler arasında yer alacak.



Samsung, Zirveyi Geri Almak İstiyor!



Güney Koreli üretici, Apple ile ezeli mücadelesinde  Google Assistant, Cortana gibi arayüz mimarilerinden de faydalanacak. Galaxy S8 serisinde; 4k görüntü mimarisi ve VR teknolojisine de tam destek sağlanacak.



Gelelim S8'in donanım yapısına… İddialar doğru ise 10 nanometrelik Qualcomm 835 işlemci, cihazın kalbi olacak. 32 GB artırabilir saklama alanı ve 4 GB Ram de olmazsa olmazlar arasında bulunuyor.



Wall Street Journal'ın haberine göre Samsung'un yeni modeli, 11 Mart 2017'de resmen satışa sunulacak.



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