Samsung Galaxy S8'ın çıkmasına daha aylar var ama şimdiden telefon hakkında ilk bilgiler gelmeye başladı. Analistlere göre telefon 4K UHD ekranla geliyor.



Samsung Galaxy S8'ın çıkmasına daha aylar var ama şimdiden telefon hakkında ilk bilgiler gelmeye başladı. Analistlere göre telefon 4K UHD ekranla geliyor.



Samsung yeni amiral gemisi Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge'i daha birkaç ay önce piyasaya sürdü. Ancak daha şimdiden Galaxy S serisinin bir sonraki üyesi hakkında ilk bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Önümüzdeki yıl çıkması beklenen Samsung Galaxy S8 hakkında ilk bilgiler UBI Research şirketinden geldi. Bir pazar araştırma şirketi olan UBI Research'a göre Galaxy S8'de 4K UHD ekran bulunacak.



Pazar araştırma şirketi bu iddiayı ortaya atarken, Samsung'u geçmişteki hareketlerini göz önüne aldı. UBI Research analistleri, Samsung'un her iki yılda bir Galaxy S telefonların ekranları konusunda ciddi bir değişiklik yaptığını vurguluyor. Bu yüzden analistlere göre Galaxy S8 de kayda değer bir değişiklikle gelecek. Samsung için ekran konusunda bundan sonraki adım 4K UHD ekrana geçmek olacaktır. Bu yüzden analistlere göre Galaxy S8'in 4K UHD ekranla gelme ihtimali oldukça yüksek. Telefonda yeni yeni kullanılmaya başlanan 4K UHD ekranları son olarak Sony Xperia Z5 Premium'da görmüştük.



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