

Samsung'un geçtiğimiz aylarda tanıttığı ve kısa süre önce de ülkemizde satışa çıkardığı amiral gemisi Galaxy S8 hakkında ilginç bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Artık fiziksel ana ekran tuşu kullanmayan firma, sanal olan tuşuna da garip bir özellik eklemiş. Hiçbir neden olmadan yer değiştiren ana ekran tuşunun detayları ve Samsung'un yaptığı açıklamaya haberimizden ulaşabilirsiniz.



Güney Koreli teknoloji devi Samsung, büyük ses getiren yeni amiral gemisini dünya genelinde satışa çıkardı. Kırmızı ekran sorunuyla gündeme gelen telefon, bu sorun nedeniyle kullanıcılarını biraz uğraştırmıştı.



Hollandalı bir teknoloji yayını olan Galaxy Club ise yeni bir iddiayı gündeme getirdi. S8 ile birlikte kullanılmaya başlayan sanal ana ekran tuşunun ortaya çıkardığı durum oldukça ilginç. Tuşun hiçbir neden olmadan kendi kendine hareket ettiği ve milimetrik de olsa yer değiştirdiği ortaya çıktı. Gözle gürülmesi neredeyse imkansız olan bu yer değiştirme işlemi özel olarak incelendiğinde ortaya çıktı.



Ana ekran tuşunun iki tarafına da beyaz yapışkan kağıtlar yerleştirildikten kısa süre sonra tuşun hareket etmeye başladığı görüldü. Ekranda belirlenen belli noktalar arasında yer değiştiren ana ekran tuşu, bu noktalar arasından çıkmadan yer değiştiriyor. Kullanıcıların ilgisini çeken ve kısa sürede yayılan konunun detayları da ortaya çıktı.



Haberin yayınlanmasının ardından Samsung Hollanda ekibine sorular sorulmaya başladı. Ekip ise ana ekran tuşunun yer değiştirdiği kabul etti. Ancak, bu yer değiştirmenin bir sorun olmadığını, bilinçli olarak yapıldığını belirtti. Yani Samsung mühendisleri bir nedenden dolayı ana ekran tuşunu otomatik olarak yer değiştirecek şekilde programlamış. Yer değiştirme nedeni olarak ise Samsung Hollanda, ilerleyen yıllarda ekranda oluşabilecek ölü piksel ve Ghost Screen sorununu gösterdi. Ekranda bir önceki karenin soluk da olsa izinin kalmasına neden olan Ghost Screen sorunu tıpkı ölü piksel sorunu gibi önüne geçilebilir bir şey değil. Hangi üretim teknoloji kullanılırsa kullanılsın, uzun kullanım sonucunda ekranlarda ölü piksek oluşma ihtimali bulunuyor. Firma bu tür bir sorun halinde ana ekran butonunun görünmemeye başlamasının önüne geçmek için bu çözüme başvurmuş.



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