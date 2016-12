Geçtiğimiz haftalarda iki farklı işlemci seçeneğiyle satışa çıkan Samsung Galaxy S7, çok yakında iki yeni versiyona daha kavuşacak.



Güney Koreli teknoloj devi Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S7'yi bir süre önce piyasaya sürdü. Tüm dünyada ilgiyle karşılanan telefon şimdiden bu yılın en başarılı telefonları arasına girmeyi başardı. Özellikle yüksek performansı sayesinde övgü toplayan Samsung Galaxy S7, Exynos 8890 veya Qualcomm Snapdragon 820 işlemci kullanan iki farklı versiyonla satışa çıkmıştı. Ancak yeni gelen bilgilere göre çok yakında bunlara iki yeni model daha katılabilir.



Yeni bir performans testi sırasında görülen bu iki yeni Samsung Galaxy S7 modeli, farklı işlemci setleriyle geliyor. Çok yakında satışa çıkacak bu iki versiyonun da MediaTek işlemciyle geleceği söyleniyor. Bu versiyonlardan biri on çekirdekli Helio X25 işlemci ve 4GB RAM ile, diğer ise on çekirdekli Helio X20 işlemci ve 3GB RAM ile satışa sunulacak. Performans testlerine göre MediaTek işlemci kullanan her iki versiyon da performans bakımından Exynos işlemcili modelden daha düşük seviyede. Özellikle 3GB RAM'e sahip yeni versiyonun performans değerleri diğerlerinden bir hayli düşük.



