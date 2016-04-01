O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

samsung galaxy s7'ye iki farklı

SAMSUNG GALAXY S7'YE İKİ FARKLI

Geçtiğimiz haftalarda iki farklı işlemci seçeneğiyle satışa çıkan Samsung Galaxy S7, çok yakında iki yeni versiyona daha kavuşacak.

Tarih : 01 Nisan 2016, 09:47
Puan Ver : Samsung Galaxy S7'ye İki Farklı(5/10)5


Geçtiğimiz haftalarda iki farklı işlemci seçeneğiyle satışa çıkan Samsung Galaxy S7, çok yakında iki yeni versiyona daha kavuşacak.



Güney Koreli teknoloj devi Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S7'yi bir süre önce piyasaya sürdü. Tüm dünyada ilgiyle karşılanan telefon şimdiden bu yılın en başarılı telefonları arasına girmeyi başardı. Özellikle yüksek performansı sayesinde övgü toplayan Samsung Galaxy S7, Exynos 8890 veya Qualcomm Snapdragon 820 işlemci kullanan iki farklı versiyonla satışa çıkmıştı. Ancak yeni gelen bilgilere göre çok yakında bunlara iki yeni model daha katılabilir.



Yeni bir performans testi sırasında görülen bu iki yeni Samsung Galaxy S7 modeli, farklı işlemci setleriyle geliyor. Çok yakında satışa çıkacak bu iki versiyonun da MediaTek işlemciyle geleceği söyleniyor. Bu versiyonlardan biri on çekirdekli Helio X25 işlemci ve 4GB RAM ile, diğer ise on çekirdekli Helio X20 işlemci ve 3GB RAM ile satışa sunulacak. Performans testlerine göre MediaTek işlemci kullanan her iki versiyon da performans bakımından Exynos işlemcili modelden daha düşük seviyede. Özellikle 3GB RAM'e sahip yeni versiyonun performans değerleri diğerlerinden bir hayli düşük.



Google Fiber Phone yolda!








Etiketler: Samsung  Galaxy  S7  Ye  İki  Farklı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER