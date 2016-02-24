

Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modelleri sonunda resmiyet kazandı. İki yeni amiral gemisi MWC 2016'nın ilk gününde duyuruldu.



Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, başarılı Galaxy serisine iki yeni amiral gemisi ekledi. Modellerden biri Galaxy S7, diğeri ise kıvrımlı ekrana sahip Galaxy S7 Edge oldu. Cihazlar Türkiye saatiyle 20.00'da başlayan etkinlikte lanse edildi.



Samsung Galaxy S7 Özellikleri



Duyurulan ilk model Samsung Galaxy S7 oldu. Galaxy S7 modelinde 5.1 inç büyüklüğünde Quad HD yani 1440 x 2560 piksel çözünürlüğe sahip Super AMOLED ekran bulunuyor. İnç başına düşen piksel sayısı yani ekran keskinliği 577 PPI olarak belirtildi. Telefonun boyutları 142.4 x 69.6 x 7.9 mm ve ağırlığı ise 152 gram. Ekran 2.5D eğime sahip. Galaxy S7 modelinde 3000 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor.



Samsung Galaxy S7 Edge Özellikleri



Kıvrımlı ekrana sahip modellerin en günceli Galaxy S7 Edge modelinde ekran büyüklüğü 5.5 inç. Çözünürlük yine Quad HD kalitesinde yani 1440 x 2560 piksel olarak duyuruldu. S7 Edge modelinde ekran keskinliği ise 515 PPI olarak belirtiliyor. Samsung Galaxy S7 Edge modelinin ölçüleri 150.9 x 72.6 x 7.7 mm ve ağırlığı ise 157 gram. Bu cihazda batarya kapasitesi ise 3600 mAh yani 600 mAh daha fazla.



Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge ortak özellikler



Telefonların donanımları büyük ölçüde ortak. Öncelikle her iki cihazda da siyah, mavi, gümüş ve altın sarısı renk seçenekleri olduğundan bahsedelim. Telefonlar suya ve toza karşı dayanıklı ve bu noktada IP68 sertifikaları olduğunu belirtelim. Şimdi gelelim performansa.



Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modellerinde 8 çekirdekli ve 2.3 GHz hıza sahip Exynos 8 Octa 8890 yongası ve 4 çekirdekli 2.15 GHz hıza sahip Qualcomm Snapdragon 820 yongası tercih edilmiş. Bu yongaya ARM Mali-T880MP14 GPU yani grafik işlem birimi eşlik ediyor. 4 GB LPDDR4 ve 32/64 GB depolama alanı da performansın bir diğer bileşeni. Galaxy S6 ailesinden farklı olarak bu sefer microSD kart yuvası ihmal edilmemiş ve depolama alanını artırmak isteyenler için 200 GB'a kadar microSD kartlar takılabiliyor. Modern bir yonga kullanılmasına rağmen USB 3.0 olmadığını söyleyelim. USB-C portu da tercih edilmemiş ve alıştığımız klasik micro USB portu ile şarj ve veri aktarımı yapılıyor.



Kamera tarafında Samsung Dual Pixel teknolojisi kullanılıyor. f/1.7 diyafram açıklığına sahip olan arka ana kamera 12 MP çözünürlüğe sahip. Bu değer ile Samsung, düşük ışık koşullarına adeta meydan okuyor diyebiliriz. Ön tarafta ise 5 MP çözünürlük tercih edilmiş. Geniş açılı kamerada OIS (optik görüntü sabitleme) ve Motion Panoroma gibi ek özellikler de bulunuyor.



5.0 GHz Wi-Fi ac, MIMO, Bluetooth 4.2, ANT+, NFC ve MST gibi zengin bağlantı seçenekleri mevcut. Her iki telefon da Android 6.0 Marshmallow işletim sistemine yeni Samsung TouchWiz arayüzüne sahip.



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