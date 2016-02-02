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samsung galaxy s7 ve s7 edge kesinleşti!

SAMSUNG GALAXY S7 VE S7 EDGE KESİNLEŞTİ!

Samsung'un yeni model Telefonları Galaxy S7 ve S7 Edge olacak. VentureBeats Sitesi; Galaxy S7 ve S7 Edge'in özelliklerini Kullanıcılarla paylaştı.

Tarih : 02 Şubat 2016, 09:31
Puan Ver : Samsung Galaxy S7 Ve S7 Edge Kesinleşti!(8/10)7


Samsung'un yeni model Telefonları Galaxy S7 ve S7 Edge olacak. VentureBeats Sitesi; Galaxy S7 ve S7 Edge'in özelliklerini Kullanıcılarla paylaştı.



Samsung Galaxy S7'nin Özellikleri Şunlar Olacak



Samsung'un Güney Kore dışında çıkış gerçekleştireceği Ülkelerde, Qualcomm'un Snapdragon 810 Yongaseti yer alacak. Exynos'u yine her zamanki gibi kendi Ülkesinde, Samsung kullanacak.



Exynos 8890 Yongaseti; Güney Kore'deki Galaxy S7'lerde yer alacak. 5.1 inçlik Super SAMOLED Ekran Paneli; Galaxy S7'de kendine yer bulacak. 5.1 inçlik Ekran, QHD: “2560×1440” Çözünürlüğüne sahip.



4 GB Ana Belleği, Samsung; Galaxy S7 modelinde tercih edecek. Otomatik Netleme Özelliğine sahip 12 Megapiksellik Arka Kameraya, 5 Megapiksellik Ön Kamera eşlik edecek.



Google'ın Taşınabilir Cihaz İşletim Sistemi Android 6.0 Marshmallow; Galaxy S7'de yer alacak. Telefon; MWC 2016 yani Mobil Dünya Kongresi'nde Kullanıcılara tanıtılmış olacak.



Samsung Galaxy S7 Edge'in Özellikleri İse Bunlar Olacak



Yukarıdaki tüm özellikler Galaxy S7 Edge için de geçerli. Tek farkı Ekran Ölçüsü oluşturacak. Galaxy S7 Edge'de; 5.5 inçlik bir Ekran kullanılacak.



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Etiketler: Samsung  Galaxy  S7  Ve  S7  Edge  Kesinleşti    haber

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