

Geçtiğimiz n geçmiyor ki Samsung'un yeni Android amiral gemi akıllı telefonları Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge hakkında yeni bir bilgi internette yer almasın. Neredeyse hergün internete sızdırılan Galaxy S7 ve S7 Edge bilgilerine bir yenisi daha eklendi. Evan Blass, twitter üzerinde Galaxy S7 serisine ait olduğunu belirttiği yeni basın görsellerini paylaştı.