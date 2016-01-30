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samsung galaxy s7 ve s7 edge basın görseli sızdırıldı

SAMSUNG GALAXY S7 VE S7 EDGE BASIN GÖRSELİ SIZDIRILDI

Samsung'un yeni amiral gemi akıllı telefonları Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge'e ait olduğu iddia edilen basın görseli internete sızdırıldı.

Tarih : 30 Ocak 2016, 10:18
Puan Ver : Samsung Galaxy S7 Ve S7 Edge Basın Görseli Sızdırıldı(9/10)11


Geçtiğimiz n geçmiyor ki Samsung'un yeni Android amiral gemi akıllı telefonları Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge hakkında yeni bir bilgi internette yer almasın. Neredeyse hergün internete sızdırılan Galaxy S7 ve S7 Edge bilgilerine bir yenisi daha eklendi.  Evan Blass,  twitter üzerinde Galaxy S7 serisine ait olduğunu belirttiği yeni basın görsellerini paylaştı.








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