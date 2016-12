Galaxy S7 ve G5 ortak özellikler konusunda son derece uzun bir listeye sahip. Her iki amiral gemisi de önümüzdeki hafta resmiyet kazanacak. Şimdi bu telefonların ortak detaylarına bakalım.



Samsung tarafında Galaxy S7, LG tarafında ise G5 modelleri 2016'nın amiral gemileri olarak önümüzdeki hafta karşımıza çıkacak. Her iki telefon da MWC 2016 kapsamında 21 Şubat tarihinde resmi olarak duyurulacak. Her markanın kendi kullanıcı kitlesi olsa da aslında cihazların çoğu özelliği ortak oluyor. Fiyat ve tasarım gibi detayları bir kenara bırakacak olursak tıpatıp aynı olan 6 özellikten bahsedebiliriz.



Galaxy S7 ve G5 ortak özellikler listemizi ilerleyen sayfalarda bulabilirsiniz. Cihazların fiyatı ve çıkış tarihi henüz belli değil ancak 2016 yılının ilk çeyreği içerisinde telefonların satışa sunulması bekleniyor.



1. Galaxy S7 ve G5 ortak özellikler : Her zaman açık ekran



Bildirimleri ve saati kontrol etmek gibi konularda avantaj sağlayan her zaman açık ve ulaşılabilir ekran teknolojisinde her iki telefonda da benzer bir özellik dikkatimizi çekiyor. LG tarafından Facebook sayfalarında duyurulan “Always ON” ekran teknolojisinin bir benzerini de Galaxy S7 Edge modelinde bekliyoruz. Ancak Galaxy S7 Edge modeli aynı özelliği kıvrımlı ekranda sunuyor. Bunun dışında ekran konusundaki bir diğer detay ise her iki telefonda da Quad HD çözünürlük olması.



