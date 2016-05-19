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samsung galaxy s7 sport gelebilir!

SAMSUNG GALAXY S7 SPORT GELEBİLİR!

Galaxy S7'ye yeni bir versiyon geliyor. Samsung Galaxy S7 Sport şeklinde isimlendirileceği düşünülen modelin detayları haberimizde.

Tarih : 19 Mayıs 2016, 10:17
Puan Ver : Samsung Galaxy S7 Sport Gelebilir!(10/10)8


Galaxy S7'ye yeni bir versiyon geliyor. Samsung Galaxy S7 Sport şeklinde isimlendirileceği düşünülen modelin detayları haberimizde.



Samsung Galaxy ürün ailesinde çok farklı isimlendirmeler karşımıza çıkıyor. Ancak bu sefer daha önce alışık olmadığımız bir seri karşımıza çıkabilir. İddialar Hindistan'dan Zauba ve Samsung'a yakın haber kaynaklarından SamMobile'a ait.



Samsung Galaxy S7 Sport mu geliyor?



2014 yılının amiral gemisi Samsung Galaxy S5 modeliyle ilk defa karşımıza çıkan “Sport” versiyonu bu sefer Galaxy S7'de karşımıza çıkabilir. Galaxy S7 piyasaya çıkmadan önce bu serinin toplamda 4 farklı telefondan oluşacağı iddia ediliyordu. Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge halihazırda satışta bulunuyor. Galaxy S7 Active ve Galaxy S7 Sport ise beklenen diğer modeller olabilir. Diğer yandan Galaxy S7 Mini modelinin beklendiğini belirtelim.



Zauba'daki kayıtlarda birkaç gün önce yeni bir telefon dikkat çekti. Telefon, SM-G880 model numarasına ait. Galaxy S7'nin kendisi G930, Galaxy S7 Edge ise G935 olarak adlandırılıyor. Galaxy S7 Active modeli G891 olarak bekleniyor. Dolayısıyla bu bilgilerden yola çıkarak G880 model numarasının Galaxy S7 Sport modeline ait olabileceği düşünülüyor.



Ancak ortada bir başka soru işareti var. O soru ise Galaxy S7 Sport ile ne sunulacağı. Daha büyük bir pil ve ekstra dayanıklı bir gövdeyle beklenen Galaxy S7 Active modelinin haricinde “Sport” serisinde nasıl avantajlar olacağı şimdilik gizemini koruyor. Önümüzdeki günlerde detayları sizlere aktarmaya devam edeceğiz.



Twitter 140 karakter sınırında önemli bir yenilik bekleniyor!








Etiketler: Samsung  Galaxy  S7  Sport  Gelebilir    haber

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