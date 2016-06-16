

Samsung amiral gemisi telefonu Galaxy S7 satışlarındaki yükselişten dolayı oldukça mutlu gözüküyor.



Samsung'un oldukça büyük emek vererek hazırladığı telefonu Galaxy S7, yüzünü kara çıkarmıyor. Yılın ilk yarısında faaliyet karını da artıran Galaxy S7 serisi, başarılı satışları sürüyor.



Sektörün uzman kişilerinin görüşlerine göre Galaxy S7 serisi Haziran ayı sonunda 25 milyon satış rakamını yakalayacak. Büyük rakam içerisinde Galaxy S7 ağırlığını görüyoruz.



Nisan ayında gelen rapora göre Galaxy S7 serisi için 10 milyon satış civarındaydı. Aradan geçen 3 ay sonunda 15 milyon seviyesine yaklaşılacak. Bu demek oluyor ki aylık 6 milyon satış rakamı ortalaması yakalanmış durumda. Önceki yıllara göre Samsung oldukça fazla yol almış gözüküyor.



Amiral gemisi satışlarının artışı faaliyet karını oldukça olumlu bir şekilde etkiliyor. Yılın ilk çeyreğinde Samsung faaliyet karını yükseltmişti. İkinci çeyrek ise son 9 ayın en yüksek karına ulaşılması umuluyor. Samsung yükselişine devam ederse yılı da yüksek rakamlarla bitirebilir.



Sonuç olarak Samsung, bu şekilde bir planlama ile giderse daha çok karlı çıkacak gibi gözüküyor.



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