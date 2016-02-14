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samsung galaxy s7 ön siparişe sunuluyor

SAMSUNG GALAXY S7 ÖN SİPARİŞE SUNULUYOR

Samsung Galaxy S7'nin ne zaman ön siparişe ve satışa ne zaman sunulacağı belli oldu. Telefon için ön sipariş verenleri müthiş bir sürpriz bekliyor.

Tarih : 14 Şubat 2016, 17:48
Puan Ver : Samsung Galaxy S7 Ön Siparişe Sunuluyor(6/10)4


Samsung yeni amiral gemisi Samsung Galaxy S7‘yi iki hafta sonra düzenleyeceği etkinlikle tanıtacak. Ancak bu etkinlik için beklerken telefon hakkında yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. Son olarak da telefonun ne zaman ön siparişe çıkacağı ve ne zaman raflardaki yerini alacağı hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Bu bilgilere göre 11 Mart'ta satışa sunulacak olan Samsung Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge, çok yakında ön siparişe sunulacak.



İnternete servis edilen bilgilere göre Samsung'un yeni amiral gemisi telefonları 21 Şubat'ta ön siparişe sunulacak. Üstelik Samsung'un yeni telefonları için ön sipariş vermek hiç olmadığı kadar önemli olacak. Çünkü telefon henüz satışa çıkmadan ön sipariş verenler, son derece önemli bir hediyeyle ödüllendirilecekler. Ücretsiz olarak sunulacak bu hediye, Samsung'un yeni sanal gerçeklik cihazı Samsung Gear VR olacak. Samsung'un bu hamlesi birçok kişiyi ön sipariş vermeye itebilir.








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