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samsung galaxy s7 ne zaman tanıtılacak?

SAMSUNG GALAXY S7 NE ZAMAN TANITILACAK?

Merakla beklenen Samsung Galaxy S7 ne zaman resmi olarak tanıtılacak? Samsung'a yakın kaynaklar tarafından paylaşılan yeni detaylar bu soruya cevap getirdi.

Tarih : 16 Kasım 2015, 09:58
Puan Ver : Samsung Galaxy S7 Ne Zaman Tanıtılacak?(5/10)5


Merakla beklenen Samsung Galaxy S7 ne zaman resmi olarak tanıtılacak? Samsung'a yakın kaynaklar tarafından paylaşılan yeni detaylar bu soruya cevap getirdi.



Samsung‘un merakla beklenen yeni amiral gemisi akıllı telefonu Galaxy S7‘yi ne zaman tanıtacağıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Güney Koreli teknoloji devinin Galaxy S7'yi önümüzdeki yılın ilk aylarında resmi olarak tanıtacağı zaten biliniyordu. Paylaşılan yeni detaylar ise telefonun tam olarak hangi tarihte tanıtılacağını ortaya çıkardı. Daha önce Samsung ile ilgili birçok konuda doğru bilgiler veren bir kaynağa göre Galaxy S7, 21 Şubat 2016‘da resmi olarak tanıtılacak.



Mobile World Congress 2016'nın 22 Şubat'ta start alacağı göz önüne alındığında, iddia edilen bu çıkış tarihi oldukça mantıklı görünüyor. Zira Samsung önceki amiral gemisi telefonlarını da MWC fuarından birkaç gün önce resmi olarak tanıtmıştı.



Samsung Galaxy S7‘nin farklı işlemci ve farklı RAM kapasitelerine sahip birkaç alternatifle piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Bu alternatiflerinden birinin Qualcomm'un Snapdragon 820 işlemcisini, bir diğerinin ise Samsung'un Exynos 8890 işlemcisini kullanacağı belirtiliyor.



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