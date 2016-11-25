Samsug'un amiral gemisi olan S7 yeni renk seçeneğine kavuştu. Telefonun sahip olduğu pek çok renk seçeneğine bir yenisi daha eklendi. Yeni nesil akıllı telefon bundan sonra Jet Black renk seçeneğine de sahip.



Samsug'un amiral gemisi olan S7 yeni renk seçeneğine kavuştu. Telefonun sahip olduğu pek çok renk seçeneğine bir yenisi daha eklendi. Yeni nesil akıllı telefon bundan sonra Jet Black renk seçeneğine de sahip. Simsiyah olarak Türkçeleştirilen renk seçeneği satışa çıkmaya hazırlanıyor. Detaylar haberimizde







Güney Koreli üretici yeni renk seneğini sunmaya hazırlanıyor. Apple'ın yeni amiral gemisi İPhone 7 ve İPhone 7 Plus ile birlikte kullanıma sunduğu simyasah rengini artık Güney Koreli üretici de sunacak. Samsung'un Galaxy S7 ve S7Edge ile birlikte kullanıma sunacağı renk seçeneği sızdı.



The İnvestor.co.kr'nin yaptığı habere göre Güney Koreli teknoloji devi amiral gemisi telefonun yeni renk seçeneğini sunmaya hazırlanıyor.











Samsung Galaxy S7 Özellikleri



Samsung Galaxy S 7 oldu. Galaxy S7 modelinde 5.1 inç büyüklüğünde Quad HD yani 1440 x 2560 piksel çözünürlüğe sahip Super AMOLED ekran bulunuyor. İnç başına düşen piksel sayısı yani ekran keskinliği 577 PPI olarak belirtildi. Telefonun boyutları 142.4 x 69.6 x 7.9 mm ve ağırlığı ise 152 gram. Ekran 2.5D eğime sahip. Galaxy S7 modelinde 3000 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor.



Samsung Galaxy S7Edge Özellikleri



Kıvrımlı ekrana sahip modellerin en günceli Galaxy S7 Edge modelinde ekran büyüklüğü 5.5 inç. Çözünürlük yine Quad HD kalitesinde yani 1440 x 2560 piksel olarak duyuruldu. S7 Edge modelinde ekran keskinliği ise 515 PPI olarak belirtiliyor. Edge modelinin ölçüleri 150.9 x 72.6 x 7.7 mm ve ağırlığı ise 157 gram. Bu cihazda batarya kapasitesi ise 3600 mAh yani 600 mAh daha fazla.



Galaxy S7Active teknik özellikleri







5.1 inç büyüklükte QHD çözünürlük (1440 x 2560 piksel) sunan Super AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 820 yongası, 4 GB RAM, 32 GB depolama alanı telefonun temel özellikleri arasında. 12 MP arka ve 5 MP ön kamera tarafında da bir değişiklik görülmüyor.



Galeri: LA Auto Show 2016