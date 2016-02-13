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samsung galaxy s7 hakkında taptaze gerçekler!

SAMSUNG GALAXY S7 HAKKINDA TAPTAZE GERÇEKLER!

Samsung, son iPhone avcısı Galaxy S7 hakkındaki tüm gerçekler açığa çıkıyor. Karşınızda, Güney Kore cephesinden gelen son bilgiler…

Tarih : 13 Şubat 2016, 09:39
Puan Ver : Samsung Galaxy S7 Hakkında Taptaze Gerçekler!(9/10)9


Samsung, son iPhone avcısı Galaxy S7 hakkındaki tüm gerçekler açığa çıkıyor. Karşınızda, Güney Kore cephesinden gelen son bilgiler…



Apple'ın ezeli ve ebedi rakibi Samsung, Galaxy S7 ve S7 Edge modelleri hakkındaki detaylar, pek çok haber sitesi tarafından paylaşıldı. İki amiral gemisi model de, 27 Şubat'ta resmen tanıtılacak.



Kasa ve renkler



İspanyol teknoloji sitesi Pisapapeles'e göre, tamamen metaldan üretilecek S7 serisi, Altın renk seçeneğiyle de satışa sunulacak. Diğer renkler ise siyah, beyaz ve kırmızı.



Çözünürlük



Güney Koreli'nin iki bombası da QuadHD (2,560 x 1,440) çözünürlükle, iddiasına iddia katacak. S7, en azından 5<1 inçlik ekrana sahip olacak.



İşlemci



Amiral gemisi cihazlarda, mümkün olan en iyi işlemcinin kullanılması hiç de şaşırtıcı değil. Cihazlarda, asgari olarak Samsung'un kendisine ait 8 çekirdekli Exynos 8 8890 işlemci kullanılacak.



Saklama alanı



Cihazların asgari versiyonu bile 32 GB saklama alanına sahip olacak ve SD kart desteğiyle 200 GB sınırı aşılacak.



Bellek



S7 ve türevlerinin belleği, en az 4 GB olarak belirlenmiş durumda.



Fotoğraf makinesi



Bu noktada bir sürprizle karşı karşıyayız. Zira Samsung Galaxy S6, 15 megapisellik fotoğraf makinesine sahipti. S7'de ise bu rakam arka kamerada 12 megapiksel, ön kamerada 5 megapiksel olarak tasarlanacak.



Pil



Samsung'un harikaları, 3,600mAh pile sahip olacak. Bu rakam, hemen hemen tüm rakamlarını kolayca geride bırakacak nitelikte.



İşletim Sistemi



Bu bölümde sürpriz yok. S7'de, Android'in en güncel versiyonu 6.0 Marshmellow'dan yararlanılacak.



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Etiketler: Samsung  Galaxy  S7  Hakkında  Taptaze  Gerçekler    haber

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