

Samsung Galaxy S7 güvenli mi? Galaxy Note 7'de yaşanan fiyaskodan sonra Galaxy S7 serisi sahiplerinin kafasında bu soru var. Samsung, Note 7'de yaşanan pil sorunun benzerinin Galaxy S7'lerde olmadığını açıklayarak kullanıcıların yüreklerine su serpti.



Samsung, Note 7 modelinde yaşanan pil sorununun bir benzerinin Galaxy S7 serisinde de yaşandığına dair iddiaları resmen reddetti. Note 7 modelinde yaşanan pil sorunu nedeniyle cihazın patladığı ortaya çıkmış, Samsung da büyük umutlarla piyasaya sürdüğü modelini piyasadan çekmek zorunda kalmıştı. Bundan sonra, Galaxy S7 ile ilgili benzer olayların haberlerinin çıkması akıllara ” Galaxy S7 güvenli mi ?” sorusunu getirmişti.







Samsung haberlerin ve iddiaların artmasının ardından bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Yapılan resmi açıklamada, çıkan haberlerdeki durumların incelendiği ve bunların hepsinin “ağır harici hasar” nedeniyle meydana geldiğinin belirlendiği belirtildi. Samsung, Galaxy S7 ailesinin kalitesi ve güvenliğinden emin olduğunu, piyasaya sürülen milyonlarca ürün arasında bir tane bile onaylanmış dahili pil arızası tespit edilmediğini açıkladı.



Note 7 krizi nedeniyle yıllık kârı %30 oranında düşen Samsung, bir daha böyle bir olay yaşanmaması için işleri iyice sıkı tutmaya çalışıyor. Satışların yüksek olduğu yılbaşı dönemi öncesinde çıkan bu tarz haberlerin kendisini etkilememesini isteyen şirket, resmi bir açıklama ile iddialara hızlı bir yanıt vererek ortaya çıkabilecek olumsuz havayı dağıtmayı amaçlıyor.



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