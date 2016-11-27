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samsung galaxy s7 edge mavi mercan rengiyle türkiye'de

SAMSUNG GALAXY S7 EDGE MAVİ MERCAN RENGİYLE TÜRKİYE'DE

Samsung, mobil deneyimde fark yaratan cihazı Galaxy S7 edge, mavi mercan yeni renk seçeneğiyle Türkiye'deki tüketicilerin beğenisine sunuyor.

Tarih : 27 Kasım 2016, 18:53
Puan Ver : Samsung Galaxy S7 Edge Mavi Mercan Rengiyle Türkiye'de(5/10)4


Samsung Galaxy S7 edge Mavi Mercan seçeneği ile satışta. Samsung Electronics, serinin 5. renk seçeneği olarak mavi mercan renkli Galaxy S7 edge'in 28 Kasım'dan itibaren Türkiye'de satışa sunulacağını duyurdu. Sağlamlık ve huzurun ifadesi olarak bilinen mavi mercan rengi, telefonun cam yüzeyinin aydınlatılıyormuş gibi ışıldamasını sağlarken, zarafetiyle de göz dolduruyor.



Samsung, mavi mercan ile kontrast oluşturması amacıyla, telefonun metalik çerçevesinde, altın rengi kullandı. İki tonlu bu kombinasyon, sofistike bir tasarımı ortaya çıkartıyor.



6 renk seçeneğiyle tüm zevklere hitap ediyor



Ergonomik kavisler ile ince bir tasarıma sahip Galaxy S7 edge, kullanıcı deneyimini zenginleştiren gelişmiş mobil teknolojiler içeriyor. Akıllı telefonlarda ilk defa uygulanan ve düşük ışıkta daha parlak ve canlı fotoğraf çeken çift piksel kamera, daima açık ekran, IP68 özelliği ile su ve toza karşı dayanıklılık ve mikroSD kart yuvası bu teknolojilerden yalnızca birkaçı.



Galaxy S7 edge'in mavi mercana ek olarak; siyah oniks, altın platinyum, gümüş titanyum ve pembe altın renk seçenekleri bulunuyor. 28 Kasım'dan itibaren raflarda yerini alacak olan Galaxy S7 edge MaviMercan, 3.399TL liralık tavsiye edilen tüketici fiyatıyla satışa sunulacak.








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