Galaxy S7 ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşalım. Galaxy S7, 4 farklı modelle satışa çıkacak. Bu modeller: Galaxy S7, Galaxy S7 Plus, Galaxy S7 Edge ve Galaxy S7 Edge+ olacak.



Galaxy S7 ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşalım. Galaxy S7, 4 farklı modelle satışa çıkacak. Bu modeller: Galaxy S7, Galaxy S7 Plus, Galaxy S7 Edge ve Galaxy S7 Edge+ olacak.



Samsung'un 2016 yılındaki ilk akıllı telefon modeli Galaxy S7 olacak. Cihazla ilgili henüz resmi bir bilgiye sahip değiliz; ancak çok sayıda kaynak tarafından gelen bilgilere sahibiz.



Gelen son haberlere göre Galaxy S7, göz tarama özelliğine sahip olacakmış. Galaxy S7'nin fiyatının da bir nebze daha yüksek olacağına ayrıca işaret ediliyor.



Galaxy S7 için söz konusu fiyat etiketi hakkında henüz kesin bir bilgi yok; ancak 2016 yılı için Galaxy S7'yi alacak potansiyel kullanıcıları büyük bir sürpriz bekliyor gibi gözüküyor.



Gelişmeler bununla da tabii ki sınırlı değil. Basına sızan kılıf görselleri 3 çeşit olarak karşımıza çıkıyor. Bunlardan ilki ince bir Arka Kapak.



Arka tarafında ise cihazı stant şeklinde dik tutabilmesi için bir ayak bulunmakta. 2. Kılıf da ilkiyle aynı; ancak telefonun ön tarafını da bir kapak kaplamış durumda.



3. Kılıf; Plastik ve telefonun kenarlarını da koruyor. Bu darbelere dayanıklı bir kılıf gibi gözüküyor. Kılıfların üzerinde Samsung yazmakta.



Dolayısıyla bunlar 3. taraf üreticilerinin kılıf çalışmaları olabilir. Yeni gelişmeler oldukça bunları sizlerle paylaşıyor olacağız.



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