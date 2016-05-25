

Daha önce renk seçenekleri de dahil olmak üzere hakkında çok sayıda sızıntıyla gündeme gelen yeni Galaxy S7 modeli, bu defa tarihiyle de net olarak sızdı. Son gelen bilgilere göre Galaxy S7 Active, 10 Haziran günü tanıtılacak.







Telefonun tanıtım tarihinin yanı sıra merak uyandıran diğer unsurlar ise, ekran boyutunun ve batarya kapasitesinin ne olacağıydı. Son gelen sızıntıyla beraber bu hususlardaki giz perdesi de aralandı. Yeni rapora göre Galaxy S7 Active, 5.1 inç boyutunda QHD Super AMOLED panele sahip olacak. Ayrıca tam 4.000 mAh'lik bir bataryayı taşıyacağı bilgisi de raporda yer alıyor. Bu batarya seviyesi, yeni telefonun Galaxy S6 Active karşısında yüzde 15'lik bir batarya kazanımına işaret ediyor. Samsung, ekran konusunda ise S6 Active boyutunda karar kılmış gibi.







Galaxy S7 Active'e ilişkin diğer bilinen bilgiler ise, telefonun Snapdragon 820 işlemci, 4 GB RAM ve 32 GB'lık dahili hafızayla geleceği yönünde. MicroSD kart desteği de elbette telefonda sunulacak.







Kutusundan Android 6.0.1 işletim sistemiyle çıkacak olan Galaxy S7 Active (SM-G891A), 9.9 mm kalınlığında ve 185 gram ağırlığında olacak. Telefonun arka kamerası, çift piksel faz algılamalı otofokus ve 4K video kayıt yeteneğine sahip 12 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Ön tarafta da f/1.7 diyafram aralığına sahip 5 megapiksel kamera yer alacak.







Yeşil ve çöl kamuflajı renk seçenekleriyle gelmesi beklenen Galaxy S7 Active için artık gözler 10 Haziran'a dönmüş durumda.